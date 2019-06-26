Подразделения МВД с 15 июля будут работать в усиленном режиме. Новости

Все органы системы МВД с 15 июля перейти на усиленный режим работы до отдельного распоряжения. Об этом сегодня, 26 июня, рассказал советник министра внутренних дел – председатель координационного штаба МВД Иван Стойко во время брифинга по работе правоохранительных органов в период избирательной кампании.

«Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поставил задачу – с 15 июля перейти на усиленный режим работы всем работникам органов системы МВД: Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной, миграционной службы и Министерства внутренних дел в целом, до отдельного распоряжения», – сказал Иван Стойко.

Советник министра внутренних дел подчеркнул готовность к любым вызовам по обеспечению безопасности во время внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. «До 14 июля избирательные комиссии получают бюллетени. Мы понимаем свою ответственность в их сопровождении и охране. Нацеливаем наших правоохранителей на эффективность и готовность к любым вызовам. Делаем все, чтобы усовершенствовать их работу. С 10 июня по 5 июля во всех регионах страны проводятся тактические учения для всех подразделений системы МВД. Отрабатываются все ситуации, которые могут возникнуть на выборах», – сказал Иван Стойко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.