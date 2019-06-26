Партия «Сила и честь» набирает волонтеров. Новости

Политическая партия «Сила и честь» Игоря Смешко призвала своих сторонников присоединиться к парламентским выборам на волонтерских началах. Об этом говорится в обращении данной политсилы.

«Наша партия уверенно шагает в парламент, чтобы профессионально и надежно защитить украинскую государственность, восстановить границы и территориальную целостность, обеспечить благосостояние и справедливость. Есть уверенность, что наша сила должна опираться исключительно на народ Украины, на средний класс, на гражданское общество. Поэтому мы имеем принципиальную позицию: не допускать в партию олигархо-клановых представителей», – отмечается в обращении.

В партии «Сила и честь» рассчитывают на поддержку и помощь своих искренних сторонников.

«Любые выборы – сложный и ответственный процесс, который требует значительных организационных, человеческих и финансовых ресурсов. В день голосования по всей Украине будут открыты около 30 тысяч участковых избирательных комиссий. Обращаемся к вам, дорогие украинцы, с призывом: с целью надежной защиты результатов голосования нам необходимо большое количество членов УИК и наблюдателей. Просим принять участие в этой работе на волонтерских началах всех, кто верит и поддерживает нас», – отмечают в политической силе.

«Есть уверенность, что именно добровольцы лучше смогут выполнить эту почетную миссию. А наша общая победа от этого станет намного увереннее и ценнее. Верим в вас, дорогие украинцы, и обещаем: в парламенте мы вас не подведем», – резюмируется в обращении.

Телефон call-центра: 080-075-20-19 (работает ежедневно с 8:00 до 20:00, звонки бесплатные).