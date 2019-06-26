Трансформация экстренной медпомощи: Какие «скорые» будут перевозить пациентов на Донетчине (Фото). Новости

Сегодня, 26 июня, эксперты шести пилотных регионов, в том числе Донецкой области, в которых обновится автопарк в рамках трансформации экстренной медицинской помощи, оценили образцы автомобилей экстренной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины (МОЗУ).

«Члены рабочей группы из Винницкой, Одесской, Донецкой, Полтавской, Тернопольской областей и города Киева ознакомились с образцами автомобилей экстренной медицинской помощи и обсудили перечень необходимого оборудования в них. Эта рабочая встреча – еще один шаг в изменениях экстренной медицинской помощи. На ней согласуется потребность пилотных регионов в автомобилях скорой медицинской помощи и возможности производителей», – говорится в сообщении.

По информации ведомства, новые автомобили закупаются в рамках первого этапа трансформации экстренной медицинской помощи (ЭМП).

В Минздраве напомнили, что в этом году 22 мая, Кабинет министров Украины принял концепцию развития ЭМП. В течение следующих 5 лет произойдут следующие изменения:

Обновление алгоритмов диспетчеризации и создание новой IT-инфраструктуры, что позволит иметь информацию о состоянии каждого вызова в каждый момент времени; Новые модели образовательных мероприятий для работников ЭМП, а также контроля знаний (компетенций); Обновление обязательных протоколов диспетчеров и протоколов командных действий бригад; Новые автомобили и оборудование; Достойная оплата труда экстренным медицинским работникам; Перестройка приемных отделений в больницах; Увеличение доступности первой помощи.

Как сообщалось ранее, с 1 апреля в Донецкой области стартовал проект развития системы экстренной медпомощи.

Напомним, МОЗУ утвердило обновленные протоколы оказания ЭМП на догоспитальном этапе. Теперь все службы экстренной медпомощи, независимо от формы собственности и подчинения, будут оказывать помощь по современным стандартам, основанным на принципах доказательной медицины.

Читайте также: