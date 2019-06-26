В Украине заработал новый механизм предоставления временного жилья для переселенцев, – МинВОТ. Новости

В Украине заработал новый, прозрачный механизм распределения и предоставления временного жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Сегодня, 26 июня, Кабинет министров Украины утвердил соответствующее постановление. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

«Сегодня правительство Украины утвердило постановление, разработанное МинВОТ, которое определяет порядок формирования фондов жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц и порядок предоставления во временное пользование жилых помещений из фондов жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц», – говорится в сообщении.

Так, по информации ведомства, принятие постановления позволит:

применять справедливый прозрачный механизм балльной системы распределения и предоставления жилых помещений для временного проживания ВПЛ;

обеспечить жилыми помещениями наиболее уязвимые категории населения из числа ВПЛ: семьи с несовершеннолетними детьми, в том числе с инвалидностью; беременных женщин; лиц, утративших трудоспособность; лиц пенсионного возраста;

ускорить интеграцию ВПЛ в принимающие громады.

В основу порядка положена балльная система распределения жилья по критериям уязвимости.

Как сообщается, начиная с 2017 года, МинВОТ реализовало несколько пилотных проектов по такой балльной системе в Мариуполе, Лимане (до переименования – Красный Лиман), Покровске (до переименования – Красноармейск), Славянске Донецкой области, в Попасной и Золотом Луганской области, в Бердянске и Приморске Запорожской области, и в Кривом Роге Днепропетровской области.

«Исполнительными комитетами указанных местных советов, в сотрудничестве с МинВОТ, разработаны и утверждены соответствующие порядки распределения и предоставления жилых помещений для временного проживания ВПЛ. Эти порядки внедрены на основе балльной оценки, которая предусматривает учет критериев уязвимости граждан, справедливое распределение, отсутствие влияния коррупционной составляющей. Балльная система разработана на основе опыта Грузии, переданного МинВОТ», – говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что местные советы, которые согласились реализовать пилотный проект, смогли обеспечить жильем более 600 переселенцев. «Стоит отметить, что в течение 3-х лет не было ни одного обжалования принятых местными советами решений, что только подтверждает факт эффективности принятого порядка», – отмечается в сообщении.

«Принятое постановление позволит применять одинаковый подход к эффективному использованию средств субвенции, при которой в софинансировании МинВОТ и местной власти осуществляется покупка жилья для ВПЛ», – добавили в ведомстве.

В МинВОТ напомнили, что покупка временного жилья для ВПЛ осуществляется на основе софинансирования: 50% средств МинВОТ по распределению государственной субвенции, и еще 50% – из местного бюджета.

Как сообщалось ранее, общественные организации предлагают провести аудит средств международных доноров, которые в течение 5 лет поступали в госбюджет Украины или аккумулировались в иных госструктурах для решения вопросов переселенцев и восстановления Донбасса. Об этом говорится в соответствующей электронной петиции на имя президента Украины Владимира Зеленского, которую поддержали представители 51 общественной организации.

Напомним, в августе 2018 года общественники также требовали отчет МинВОТ о расходовании донорской помощи, выделенной на проекты по обеспечению жильем переселенцев.

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