Дорога «Одесса – Мариуполь»: В Укравтодоре рассказали о планах. Новости

Дорога международного значения М-14 должна стать основной транспортной магистралью между портами Одессы и Мариуполя. Об этом сегодня, 26 июня, во время визита в Донецкую область заявил руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомир Новак, передает пресс-служба Укравтодора.

Глава Укравтодора провел рабочее совещание на дороге международного значения М-14 в Донецкой области. «В ходе совещания была отмечена важность этого коридора и представлены варианты его дальнейшего развития. Этот коридор должен стать основной транспортной магистралью между портами Одессы и Мариуполя», – говорится в сообщении.

В ходе совещания Новак отметил, что нагрузка на дорожный фонд является большой, однако восстанавливать эту дорогу необходимо.

«Укравтодор будет предлагать западным партнерам этот проект для предоставления грантовой помощи», – подытожили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Славомир Новак осмотрел вместе с председателем ДонОВГА Александром Куцем ход ремонта в Донецкой области 15-километрового участка национальной трассы Н-08 «Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь».

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