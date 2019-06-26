Дорога «Одесса – Мариуполь»: В Укравтодоре рассказали о планах. Новости

Дорога международного значения М-14 должна стать основной транспортной магистралью между портами Одессы и Мариуполя. Об этом сегодня, 26 июня, во время визита в Донецкую область заявил руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомир Новак, передает пресс-служба Укравтодора.
Глава Укравтодора провел рабочее совещание на дороге международного значения М-14 в Донецкой области. «В ходе совещания была отмечена важность этого коридора и представлены варианты его дальнейшего развития. Этот коридор должен стать основной транспортной магистралью между портами Одессы и Мариуполя», – говорится в сообщении.
В ходе совещания Новак отметил, что нагрузка на дорожный фонд является большой, однако восстанавливать эту дорогу необходимо.
«Укравтодор будет предлагать западным партнерам этот проект для предоставления грантовой помощи», – подытожили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Славомир Новак осмотрел вместе с председателем ДонОВГА Александром Куцем ход ремонта в Донецкой области 15-километрового участка национальной трассы Н-08 «Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь».
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