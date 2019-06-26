Силы ООС вернутся на позиции у Станицы Луганской, если НВФ не отведут войска, – глава РГА. Новости

Украинская сторона ждет подтверждения от ОБСЕ информации о том, что незаконные вооруженные формирования (НВФ) начали со своей стороны отвод сил и средств возле Станицы Луганской (Луганская обл.). В случае отсутствия аналогичных шагов украинские военные вернутся на свои позиции. Об этом сегодня, 26 июня, сообщил председатель Станично-Луганской районной госадминистрации Юрий Золкин, передает «Укринформ».

«Мы должны получить информацию с той стороны, чтобы наш противник тоже сделал шаг. Информацию мы получаем только через ОБСЕ. Сейчас у меня нет данных, что ОБСЕ подтвердила, что наш противник тоже сделал такой шаг. Я думаю, что утром уже будет понятно», – сказал он.

По словам Золкина, в случае, если НВФ не отведут свои подразделения, то «все вернется на исходные позиции».

Он заверил, что Объединенные силы не будут предпринимать следующих шагов, пока не получат подтверждения, что противник выполняет свои обязательства.

В то же время глава РГА выразил сомнение в том, что НВФ будут придерживаться Минских соглашений. «У меня лично очень большие сомнения, что они будут делать то, что они обязаны сделать», – подытожил Золкин.

Напомним, сегодня, 26 июня, возле Станицы Луганской состоялся первый этап разведения сил и средств. Ранее сообщалось, что разведение сил и средств может занять несколько дней.

Также сообщалось, что в район Станицы Луганской были направлены дополнительные патрули СММ ОБСЕ, которые ведут наблюдение за обстановкой с безопасностью и гуманитарной ситуацией, а также готовы к мониторингу и верификации процесса разведения сил и средств по обе стороны линии соприкосновения.

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