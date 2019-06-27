Донетчина: На территории одной из громад строят мусоросортировочную станцию (Фото). Новости

В Донецкой области мусор будут сортировать по французской системе, которую внедрят в следующем году. Сейчас продолжается строительство мусоросортировочной станции в Александровке мощностью 30 тыс. тонн в год. Об этом сообщил директор департамента экологии и природных ресурсов Донецкой областной государственной администрации Сергей Натрус.

В Александровскую территориальную громаду объединились 42 населенных пункта. С советских времен мусор отсюда не вывозили совсем. Но громада взялась за решение этой проблемы. По словам главы Александровской ОТГ Людмилы Борисевич, уже приобрели 111 контейнеров, появился новый мусоровоз. В планах – приобретение еще двух мусоровозов и контейнеров для раздельного сбора мусора.

Станция будет способна полностью решить проблему утилизации твердых бытовых отходов громады, а в области будет работать 7 таких станций: в Бахмуте (до переименования Артемовск), Доброполье, Торецке (до переименования Дзержинск), Покровске (до переименования Красноармейск), Великой новоселке, Славянске.

Также Натрус опубликовал фото с места строительства на своей странице в Facebook:

«После того, как будет достроена мусоросортировочная станция на территории Александровского района, уверен, проблема округа будет решена. Работа идет. Ожидаем окончания работы по графику», – прокомментировал он фото.

Закончить строительство мусоросортировочной станции в Александровке планируют в декабре этого года. А в 2020 году должна заработать вся система сортировки мусора в области.

Напомним, что в Донецкой области строят три полигона твердых бытовых отходов. Директор департамента экологии и природных ресурсов ДонОГА Сергей Натрус показал, как ведется строительство региональных полигонов твердых бытовых отходов в Волновахе и в Курахово.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Телеканал Донеччина TV»

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