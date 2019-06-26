Пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос, – СМИ. Новости

Управление по расследованию преступлений, совершенных на оккупированных территориях, которое подчинено Главному военному прокурору Украины Анатолию Матиосу вызвало пресс-секретаря gрезидента Украины Владимира Зеленского Юлию Мендель на допрос из-за ее слов об обстреле мирного населения на Донбассе украинскими военными, cообщает « УНН » .

Издание сообщает, что вызов на допрос связан с заявлением Юлии Мендель о том, что украинские военные отвечают на провокации незаконных вооруженных формирований, обстреливая мирное население на Донбассе. Она сказала об этом 7 июня в эфире одной из телепрограмм.

Ранее сообщалось, что Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко зарегистрировал в Едином реестре досудебных расследований дела по факту подготовки к финансированию терроризма, подготовки к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины, государственной измены.

Напомним, 5 июня в Минске, впервые за 1,5 месяца, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По итогам переговоров представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма предложил прописать в договоренностях о «режиме тишины» на Донбассе норму «не стрелять в ответ», отменить экономическую блокаду Донбасса, прекратить огонь и провести обмен пленными. Кроме того, 10 июня планируется начать разведение сил на участке в Станице Луганской (Луганская обл.).