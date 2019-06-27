Разведение сил: Эксперт предупредил об угрозе эскалации у Станицы Луганской. Новости

В районе Станицы Луганской (Луганская обл.) украинские военные сделали все для того, чтобы, отодвинув свои позиции, обеспечить интересы местных жителей, но угроза эскалации все равно будет сохраняться. Также, отвод в одностороннем порядке может вызвать резонанс в обществе. Об этом заявил директор Института мировой политики Евгений Магда, передает «Укринформ».

«Отвод – контраверсионный шаг, санкционированный, очевидно, украинским руководством. Во всяком случае на сегодняшний момент нет подтверждения информации о том, что отвод совершили сепаратисты. К тому времени, пока мы не получим подтверждения действий в ответ со стороны сепаратистов, эта проблема будет нависать над Владимиром Зеленским», – сказал Магда.

Он отметил, что Станица Луганская является единственным местом с пешеходным переходом на линии соприкосновения, где ежедневно проходит живой поток людей, и любое обострение здесь будет бить по украинским интересам. «Будет ли этот шаг навстречу боевикам с украинской стороны успешным, у меня есть сомнения. Я понимаю, что украинские военные сделали все для того, чтобы, отодвинув свои позиции, обеспечить интересы местных жителей, но угроза эскалации все равно будет сохраняться», – убежден эксперт.

Кроме того, политолог обратил внимание, что Украина пока не имеет позитивных сигналов об осуществлении разведения со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). По мнению эксперта, информация об отводе сил в одностороннем порядке может вызвать резонанс в обществе.

Как известно, украинская сторона ожидает подтверждения от ОБСЕ информации о том, что незаконные вооруженные формирования начали со своей стороны отвод сил возле Станицы Луганской. В случае отсутствия таких шагов украинские военные вернутся на свои позиции.

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) еще в 2016 году приняла решение о начале разведения сил и средств на Донбассе на трех участках. В Петровском и Золотом оно произошло, однако в районе Станицы Луганской эти попытки на протяжении почти 3 лет были безрезультатными.

5 июня спецпредставитель ОБСЕ в Трехстороннейй контактной группе Мартин Сайдик сообщил, что участники ТКГ выразили намерение 10 июня начать разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. В то же время 10 июня процесс разведения снова был сорван из-за обстрелов со стороны НВФ.

Напомним, 26 июня, возле Станицы Луганской состоялся первый этап разведения сил и средств. Ранее сообщалось, что разведение сил и средств может занять несколько дней.

Также сообщалось, что в район Станицы Луганской были направлены дополнительные патрули СММ ОБСЕ, которые ведут наблюдение за обстановкой с безопасностью и гуманитарной ситуацией, а также готовы к мониторингу и верификации процесса разведения сил и средств по обе стороны линии соприкосновения.

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