На Донетчине трем полицейским сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий. Новости

В Донецкой области трем патрульным полицейским сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Трем должностным лицам Управления патрульной полиции в Донецкой области Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 365 и ч. 1 ст. 366 УК Украины, то есть в превышении служебных полномочий и служебном подлоге официальных документов», – говорится в сообщении.

Так, по информации прокуратуры, 19 июня во время патрулирования в Кальмиусском районе Мариуполя трое инспекторов патрульной полиции подошли к мужчине, который вместе с ребенком находился вблизи детской площадки и пил пиво.

Обратив внимание, на то, что мужчина употребляет спиртное в общественном месте, что запрещено законом, правоохранители провели поверхностную проверку, при этом превысив собственные служебные полномочия, а именно, проверив содержимое карманов его брюк и обуви.

В ответ на возмущение гражданина полицейские, на глазах у напуганного малолетнего ребенка, ударили отца в область шеи, повалили на землю и, заломив руки за спиной, нанеся физическую боль, надели на него наручники.

После этого, инспекторы занесли его на руках в служебный автомобиль и увезли в отделение полиции, где составили административный протокол о злостном неповиновении законному распоряжению или требованию полицейского (ст. 185 КУоАП), дело по которому закрыто судом за отсутствием события.

«В настоящее время в суд направлены ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранении их от занимаемых должностей», – отметили в прокуратуре.