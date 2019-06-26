Отказ от принципов ЕС: Волкер разочарован решением ПАСЕ по России. Новости

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины разочарован решением ПАСЕ/ Об этом он сегодня, 26 июня, написал в Twitter, пишет «ЛІГА.net».

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Совет Европы, приняв решение о возвращении делегации России в ПАСЕ, отказывается от собственных принципов. «Печально, что Совет Европы отказывается от собственных принципов по защите прав человека», – написал Волкер.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский разочарован решением ПАСЕ отменить механизм санкций и вернуть Россию в организацию.