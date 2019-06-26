Почему населенные пункты Донетчины отключены от воды: Разъяснения компании ДТЭК. Новости

В последнее время тема отключения от энергоснабжения КП «Компания "Вода Донбасса"» по заявке ГП «Укринтерэнерго» активно обсуждается в СМИ и обществе, в том числе – политиками. С целью не допустить манипуляции информацией и дезинформирования граждан пресс-служба компании «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» представила разъяснения по ситуации.

В пресс-службе напомнили, что с 1 января 2019 года в соответствии с Законом «О рынке электрической энергии» в Украине вступила в действие реформа рынка электроэнергии. Энергоуслуги клиентам предоставляют разные компании – оператор систем распределения (ОСР) и компании-поставщики. ОСР отвечает за качество электроснабжения и управляет технической инфраструктурой, осуществляет ремонты и строительство электросетей, подключение и отключение потребителей. При этом по всем вопросам, связанным с расчетами за электроэнергию, потребленную с 1 января, клиентам нужно обращаться к поставщикам электроэнергии.

Соответственно, урегулировать все финансовые взаиморасчеты и договорные отношения компания «Вода Донбасса» необходимо только с поставщиком «последней надежды» – ГП «Укринтерэнерго». Лишь после соответствующей заявки от поставщика ОСР может проводить отключение или возобновлять подачу электроэнергии.

В новых условиях рынка оператор системы распределения (ОСР), просто обязан немедленно выполнить предписание и прекратить электроснабжение потребителю, получив от поставщика «последней надежды» заявку об отключении потребителя. Это такая же функция ОСР, как и распределение электроэнергии сетями, эксплуатация и ремонт сетей, подстанций, линий электропередач.

Невыполнение ОСР заявки об отключении и продолжение электроснабжения вопреки предписанию поставщика будут считаться нацрегулятором НКРЕКП нарушением Закона Украины «О рынке электрической энергии». Если клиент не согласен с суммой в счетах, отключением или переводом в поставщика «последней надежды», то все эти вопросы он решает исключительно с поставщиком.

В ДТЭК отметили, что энергокомпании-ОСР Донецкого региона неоднократно выступали инициаторами проведения совещаний с участием и представителей органов местной власти, и должников для того, чтобы помочь проработать возможности выхода из сложившейся ситуации. Однако, для ОСР в данной ситуации совершенно отсутствует возможность не выполнить требование поставщика «последней надежды».

Правила работы на рынке, предусматривающие прекращение электроснабжения должникам, действуют во всех европейских странах, в частности, Латвии, Молдова, Германии, Испании и т.д. Они являются неотъемлемой составляющей свободного рынка электроэнергии.

Справка:

1 апреля 2019 года оператор системы распределения был вынужден выполнить требование поставщика «последней надежды» ГП «Укринтерэнерго» и прекратить электроснабжение потребителям, у которых закончился срок договора с поставщиком «последней надежды», а договора с новыми поставщиками не были заключены. Одним из таких предприятий была компания «Вода Донбасса», снабжающая водой всю Донецкую область. В результате этих действий без водоснабжения остались жители сел Константиновского района и поселков, входиящих в состав Торецкого городского совета.

Для решения сложной ситуации 3 апреля состоялось совещание во главе с министром регионального развития и ЖКХ Геннадия Зубко, на котором был подписан Протокол, согласно которому должны быть приняты меры для урегулирования ситуации в недельный срок. До сегодняшнего дня неизвестно, какие меры были предприняты.

С 1 мая так и не найдя себе поставщика электроэнергии компания «Вода Донбасса» получила лицензию на поставку электроэнергии и стала сама себе ее поставлять напрямую от ГП «Энергорынок». Но через 6 дней, 7 мая, поставка прекратилась – «Вода Донбасса» не смогла оплатить электроэнергию за дальнейшие периоды.

7 мая КП «Компания «Вода Донбасса» вновь стала клиентом поставщика последней надежды ГП «Укринтерэнерго», который прислал уведомление оператору системы распределения на отключение за долги. Из сообщений в СМИ известно, что на 1 мая 2019 года «Вода Донбасса» накопила долг за поставку электроэнергии – 1 млрд 409,8 млн грн. Кроме того, существует задолженность в связи с оказанием услуг находящимся на неконтролируемой территории потребителям – 1,434 млрд грн.

15 мая «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» снова получил заявку от «Укринтерэнерго» на отключение 23 мая электроснабжения «Воды Донбасса». Согласно законодательству, оператор системы распределения обязан выполнить требование ГП «Укринтерэнерго». В результате отключения без водоснабжения полностью или частично остались жители более 30 населенных пунктов области.

14 июня премьер-министр Владимир Гройсман подписал поручение, согласно которому следует восстановить энергоснабжение обесточенных объектов «Воды Донбасса».

21 июня министр регионального развития и ЖКХ Геннадий Зубко сообщил, что Кабмин готовит к следующему заседанию правительства документ, предусматривающий запрет на отключение водоканалов от электроэнергии в летний период.

А 25 июня ассоциация «Укрводоканалэкология» призвала Кабмин немедленно принять меры по урегулированию ситуации с обесточиванием объектов «Воды Донбасса», для чего, по их мнению, необходимо созвать СНБО.

Пока же ситуация продолжает оставаться критической.