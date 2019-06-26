Каждая поездка – испытание: В Мариуполе маршрутки на ходу теряют запчасти (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) маршрутки теряют запчасти на ходу. А также дымят.

Мариупольчанин Христофор Кукуц ездит в маршрутках по 4 раза в день. Утром в университет, вечером – на прогулку и домой. И всегда думает, доедет или нет. «Бывали случаи, когда из-за того, что была большая толпа людей, ломалась дверь. Автобус просто остановился и не уезжал никуда. Каждая поездка в маршрутке – это испытание. Еще пока не пострадал никак, но лично по мне это не самый безопасный вид транспорта», – говорит пассажир.

По словам водителя с 40-летнем стажем Григория Гарькао, на запчастях он не экономит. Хотя цены на них «скачут» вверх. Однако, это не гарантия, что завтра его машина не сломается. «От этого никто не застрахован, точно так же и у легковушек отваливается. И у кого угодно», – сказал он.

На днях в одном из маршрутных такси произошло возгорание. Поэтому пассажиров высадили. Также у трех маршруток на ходу отвалились колеса. Именно тогда, когда в салоне были пассажиры. Никто не пострадал.

Как советуют автомеханики, чтобы такого не случалось – надо чаще проверять транспорт. «Нужно делать вовремя ТО, проходить. Водителю также наблюдать за техническим состоянием. На автобусе колесо вместе с барабаном, и с диском весят очень много. Поэтому серьезный вред может нанести легковому транспорту», – объяснил автомеханик Анатолий Супруненко.

В профильном департаменте уверяют, что маршрутки проверяют. Только с начала этого года провели 47 проверок. «Выявлено 329 замечаний, 19 транспортных средств снято с линии в ходе проверок. Выписано 35 актов УкрТрансБезпеки. Если в общем охарактеризовать ситуацию, то положительная динамика есть. Однако, до идеала нам еще работать и работать», – сообщил заместитель директора департамента транспорта и связи Мариуполя Сергей Остапенко.

Уже вскоре в Мариуполь приедет новый транспорт. Коммунальный автопарк пополнят 64 автобуса и 72 троллейбуса. Как сообщили в мэрии, маршрутки, которые ломаются и загораются, будут убирать с дорог.

Часть обновленного транспорта начнет курсировать по Мариуполю уже с сентября. А к 2020 году в город прибудут остальные машины.

Источник: ТК «Донбасс»

Читайте также: