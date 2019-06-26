Рейтинги партий-лидеров снизились, – опрос. Новости

В парламентской гонке у первой четверки партий-лидеров, кроме «Европейской солидарности», снизились рейтинги. Таковы данные исследования американской социологической компании Edison Research, выполненного по заказу телеканала «Украина».

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то результаты среди опрошенных, которые пойдут голосовать и определились с выбором, были бы такими.

Лидирует партия «Слуга народа» Дмитрия Разумкова – 44,2%, хотя здесь и наблюдалась отрицательная динамика. Эта политсила – за последние дни потеряла всего 0,7%.

Оппозиционная платформа «За життя» – 10,9%.

На третьей позиции партия «Европейской солидарность», которая набрала бы 10,4%, в период 20-25 июня у нее +0,8% рейтинга.

Также прошли бы в парламент:

партия Святослава Вакарчука «Голос» – 8,2%;

«Батькивщина» – 6,1%.

«Оппозиционный блок» Евгения Мураева имеет 3,5% и в течение 20-25 июня набрал +0,3% рейтинга.

Далее идут Радикальная партия – 3,1%, партия «Сила и честь» – 2,9%.

Опрос проведен компанией Edison Research с 21 по 25 июня методом телефонного и личного интервью во всех регионах Украине, кроме аннексированного Крыма и неподконтрольной части Донбасса. Опрошено 990 чел. Погрешность не превышает 3,12%.