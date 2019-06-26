В ЦИК пообещали, что «двойников» на выборах будет меньше. Новости

За все выборные года Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заняла принципиальную позицию по вопросу недопущения злоупотреблений и использования избирательных технологий, одной из которых является использование двойников. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 июня, в ходе брифинга на тему: «Выборы парламента – 2019: Многое позади – еще больше впереди» рассказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татьяна Слипачук.

По ее словам были внесены изменения в разъяснения ЦИК, согласно которым, лица должны указывать информацию относительно изменения фамилии. «Также и время, когда эта смена происходила», – заявила Слипачук.

И это дало результат. «Получили меньшее количество двойников. Если в прошлые годы такое количество на определенных округах составило более 6-7 человек. То в данном случае, по предварительным данным, мы получили наивысшее количество двойников в округе 3-4 человека, и именно потому, что они не рисковали...», – добавила она.

Но появилась другая тенденция. Часто телефоны таких людей являются не рабочими, и ЦИК не может к ним дозвониться по нескольку дней. Кроме того, анкеты двойников часто списывают, как под копирку, и данные таким образом совпадают. Поэтому ЦИК в этот раз тщательно подходила к изучению информации, анализировала ее, особенно финансовую сторону вопроса.