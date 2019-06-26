Поддерживала «Л-ДНР»: На Черниговщине разоблачили интернет-агитатора. Новости

В Черниговской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили интернет-агитатора, которая распространяла антиукраинские материалы и популяризировала «Л-ДНР». Об этом сегодня, 26 июня, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным сотрудников спецслужбы, жительница региона размещала в сети интернет материалы, дискредитирующие Вооруженные силы Украины (ВСУ), а также пропагандирующие деятельность «Л-ДНР». Также, злоумышленница призывала к насильственному изменению и свержению конституционного строя нашей страны.

«Сотрудники СБУ задокументировали факт размещения пропагандисткой через запрещенные социальные сети фейковых информаций для манипулирования общественным мнением накануне проведения досрочных выборов в Верховную Раду Украины», – сказано в сообщении.

Кроме того, по месту жительства злоумышленницы правоохранители обнаружили компьютерное оборудование и мобильные устройства, которые использовались для противоправной деятельности.

Сейчас решается вопрос о сообщении правонарушительнице о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) УК Украины, проводится расследование.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет или лишения свободы на тот же срок, либо лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.