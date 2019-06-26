Украина избирает Раду: Кандидаты спускались под землю и говорили об инвестициях (Видео). Новости

Сегодня, 26 июня, участники парламентской гонки спускались под землю и говорили о зеленой энергетике. Думали, как развивать бизнес и привлекать инвестиции, передает телеканал «Украина».

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Кандидат в народные депутаты, лидер «Оппозиционного блока» Евгений Мураев сегодня с рабочим визитом был в Запорожье и в городе Энергодар. Посетил самую мощную теплоэлектростанцию страны, впоследствии пообщался с горняками железорудного комбината почти на километровой глубине. Отметил, что шахтеры – опора экономической независимости страны.

«Наша задача – максимально помогать предприятиям, которые создают рабочие места и платят налоги. И проблема, конечно, поставок угля и энергетической независимости. Мы знаем, что введены санкции на ввоз дизельного топлива и угля из Российской Федерации, поэтому, безусловно, Украина столкнется с проблемой покупки этого топлива за границей со слабой перевалкой в портах. Эту задачу надо немедленно решать», – заявил Мураев.

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В Одесской области областная, районная и городская ячейки Оппозиционной платформы «За життя» полным составом покинули ряды политсилы и присоединились к партии «Оппозиционный блок». О таком решении заявил председатель областной организации партии «За жизнь» Николай Пундик. По его словам, причиной стали идеологически разные взгляды на политику руководства партии и регионального отделения.

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Открывать новые рынки сбыта и лоббировать интересы национального производителя за рубежом. Такие несложные шаги позволят значительно ускорить темпы экономического роста страны и оставлять значительную часть средств в регионах, где работают предприятия. В этом уверен глава оппозиционного правительства Борис Колесников. На встречах в Донецкой области он отмечает, что дополнительные средства от экспорта пойдут на восстановление инфраструктуры. А как только появятся достойные условия – в регионы придут и иностранные инвесторы.

«Все страны отстаивают интересы своих компаний. Не стесняясь лоббировать. Нигде в мире нет по настоящему рыночной экономики без учета национальных интересов. Все в мире лоббисты. В хорошем смысле этого слова. Украинская власть обязана лоббировать украинские компании, открывая им новые экспортные рынки», – сказал Колесников.

«Мы все прекрасно понимаем, что молодость – это хорошо, это прекрасно, но нужен опыт, нужны умения, нужна вера, которая наполнена внутренним опытом и содержанием. Чтобы с этой волей, с этой верой, сжав кулаки, возрождать то, что страна потеряла. Я считаю, что Борис Викторович отвечает этим требованиям», – прокомментировал гендиректор Новокраматорского машиностроительного завода Георгий Скударь.

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Развитие туризма, зимних видов спорта, зеленой энергетики, малого и среднего бизнеса. Именно так можно привлечь к развитию Карпатского края международных инвесторов. Свое видение Петр Порошенко представил на нынешнем форуме местных громад в Трускавце. По словам лидера партии «Европейская солидарность», это существенно повысит уровень жизни в регионе и вернет домой заробитчан.

«Перспективу регионального развития всей Украины (не только Львовщины, Галичины, Волыни или Закарпатья) мы точно видим сквозь призму ассоциации с Европейским Союзом, через расширение доступа на рынок Евросоюза. Но не только Евросоюз, но и привлечение европейских стран в Украину. Мы создали все условия для того, чтобы в ближайшие годы продолжался рост экономики», – заявил Порошенко.