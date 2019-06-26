В Офисе президента совещались о стратегии по развитию Донбасса. Новости

Сегодня, 26 июня, в Офисе президента Украины под руководством первого помощника главы государства Сергея Шефира и при участии советника президента по вопросам экономики Олега Устенко состоялось рабочее совещание по экономическим проблемам Донбасса. Об этом сообщает администрация главы государства в Facebook,

Был заслушан доклад эксперта по региональному развитию, председателя союза выпускников Королевского колледжа Лондона Алексея Стародубова, а также ряда специалистов по инвестициям, угольной и металлургической промышленности, энерго- и водоснабжения и других отраслей хозяйства.

Особое внимание участники совещания уделили вопросам сотрудничества с международными финансовыми организациями и другими донорскими структурами.

По результатам совещания было принято решение о проведении экспертных встреч на регулярной основе для отработки конкретных шагов в рамках стратегии президента по развитию Донбасса.