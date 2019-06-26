Двойники, ПТУшники и тезки Зеленского: На Верховную Раду претендуют почти 6 тыс. кандидатов (Видео). Новости

Сегодня, 26 июня, Центральная избирательная комиссия определила порядковые номера партий. Всего в участие в гонках принимает 21 политсила, передает телеканал «Украина».

Более 3 000 мажоритарщиков и немногим меньше представителей по спискам 21 партии. На этих выборах в гонке за 424 места в парламенте будут бороться 5 845 кандидатов – по 13 человек на одно кресло. Конкуренция огромная, но не рекордная. В 2014 году претендентов было немного больше.

Но отдельные округа в этот раз все-таки установили рекорд.

«133-й округ. Одесская область. Здесь на данный момент 50 кандидатов в одномандатном избирательном округе! Представьте себе размер бюллетеня – он будет конкурировать с президентскими выборами точно», – сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая.

Но количество – не значит качество. Во время этой кампании появились кандидаты с профтехобразованием. Много и двойников, среди которых немало безработных. На отдельных округах, чтобы оттянуть голоса у конкурентов, создают целые пулы – там будут соревноваться по 3-4 человек с одинаковыми фамилиями. И помешать этому Центризбирком не может, потому что не имеет права отказывать в регистрации, если у клона все в порядке с документами. Даже если он недавно сменил фамилию. Зарегистрировали и немало тезок Владимира Зеленского.

«8 кандидатов с фамилией Зеленский, но с другими уже именами, отчествами. Совершенно разные округа. Это не клоны. Это реальные люди. Они не меняли свою фамилию», – пояснила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

Сегодня Центризбирком провел и жеребьевку для определения порядка партий в бюллетенях.

Представитель «Оппозиционного блока» вытянул № 1. «Результаты неплохие, но вы же понимаете – это слепой случай. И в принципе, в таких серьезных вопросах, как выборы в парламент, цифры, номер в бюллетене, они играют меньшее значение, чем программа и те люди, которые идут», – прокомментировал представитель Оппоблока Владислав Забарский.

Последний – 21-й номер – достался объединению «Свобода».

ЦИК не советует партиям пока не рекламировать свои номера в бюллетенях. Потому что есть риск, что придется проводить новую жеребьевку. Дело в том, что по двум партиям – КПУ и «Движение новых сил» Михаила Саакашвили, которым Центризбирком отказал в регистрации, – еще продолжаются суды. В частности, вчера 6-й апелляционный админсуд обязал ЦИК повторно рассмотреть документы от политсилы Саакашвили. И комиссия готовит кассационную жалобу. Теперь точку должен поставить Верховный суд.

«Мы будем ждать решения Верховного суда, Апелляционной палаты, для того, чтобы на законных основаниях участвовать в избирательном процессе. Мы считаем, что техническая ошибка, которая была в документах, не имеет никакого значения и отношения к политическому процессу», – отметил представитель партии «Движение новых сил» в ЦИК Владимир Гавриш.

Будет ли новая жеребьевка – станет известно примерно через неделю. В ЦИК надеются, что успеют провести все процедуры, и перепечатывать бюллетеней не придется. А вот по мажоритарке могут возникнуть проблемы. «Согласно закону, кандидат имеет право отказаться от баллотирования за 12 дней до дня голосования. Абсолютное большинство бюллетеней будет или уже в стадии допечатывания или пойдет на печать», – акцентировал заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко.

Если много кандидатов-мажоритарщиков снимется в один момент, участковым комиссиям на местах придется массово проставлять штампы «выбыл». А это может привести к огромному количеству ошибок и непреднамеренной порче бюллетеней.