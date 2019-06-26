Через КПВВ «Новотроицкое» пытались провезти комплектующие к компьютерной технике. Новости

В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» за минувшие сутки, 25 июня, пограничники пресекли попытку незаконно перевезти через линию разграничения комплектующие к компьютерной технике. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Военнослужащие Донецкого пограничного отряда, совместно с работниками ГФС из состава Объединенных сил, на КПВВ "Новотроицкое" пресекли попытку перемещения товаров с нарушением установленных правил. В частности, через линию разграничения пытались перевезти комплектующие к компьютерной технике на общую сумму 28,5 тыс. грн», – сказано в сообщении.

Как уточнили в Госпогранслужбе, товар был изъят представителями ГФС для дальнейшего процессуального оформления.