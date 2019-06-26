Разведение сил и средств у Станицы Луганской: Клименко рассказал новые подробности. Новости

В Луганскую область на днях ожидается приезд представителя украинской Трехсторонней контактной группы Леонида Кучмы для того, чтобы продолжить работу по разведению сторон на определенные Минскими соглашениями рубежи. Об этом сегодня, 26 июня, на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

«Мировое сообщество получило сигнал, что миротворческий процесс на востоке сдвинулся с "мертвой точки" – начался "зеркальный" процесс разведения войск в Станице Луганской. По сигналу сигнальных ракет с нашей стороны и стороны боевиков наши военные покинули определенные позиции. Если верить оккупационным СМИ, то боевики тоже отошли на необходимое расстояние. Отвод происходит под наблюдением представителей ОБСЕ по обе стороны линии разграничения», – написал он.

По словам Клименко, жители Станицы Луганской, затаив дыхание, следят за событиями, ведь опасаются, что враг может воспользоваться ситуацией. «Хочу всех успокоить: наши военные заняли выгодные позиции и создают надлежащие условия для дальнейших действий по обороне и удержанию определенных позиций в Станице Луганской», – отметил зампредседателя ЛугОВГА.

Напомним, сегодня, 26 июня, возле Станицы Луганской состоялся первый этап разведения сил и средств. Ранее сообщалось, что разведение сил и средств может занять несколько дней.

Также сообщалось, что в район Станицы Луганской были направлены дополнительные патрули СММ ОБСЕ, которые ведут наблюдение за обстановкой с безопасностью и гуманитарной ситуацией, а также готовы к мониторингу и верификации процесса разведения сил и средств по обе стороны линии соприкосновения.

Позже стало известно, что украинская сторона ждет подтверждения от ОБСЕ информации о том, что незаконные вооруженные формирования (НВФ) начали со своей стороны отвод сил и средств возле Станицы Луганской. В случае отсутствия аналогичных шагов украинские военные вернутся на свои позиции.

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