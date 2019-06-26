Успеть на отдых: В Мариуполе рассказали, сколько времени займет оформление загранпаспорта (Видео). Новости

В миграционной службе Мариуполя (Донецкая обл.) прием на получение загранпаспорта сейчас идет без перерывов. По словам специалистов, обычная процедура занимает 20 дней, ускоренная – 7. Кроме того, с июля стоимость получения этого документа возрастет.

О том, что для отпуска за границей нужен отдельный паспорт некоторые вспоминают уже во время приобретения тура. Поэтому желающих оформить загранпаспорт сейчас хватает. Для получения документа некоторые записываются в электронную очередь, другие – приходят непосредственно в миграционную службу.

Сейчас прием в миграционной службе идет без перерывов. Специалисты уверяют, что обычная процедура получения занимает 20 рабочих дней. Ускоренная длится всего 7.

Жительница Мариуполя Элина Саврак пришла в миграционную службу, потому что у старого документа истек срок действия. По словам женщины, в этом году процедура проходит быстрее.

«Мои дети уже оформили. Я до сих пор еще без заграничного паспорта. Когда они подавали документы, на тот момент была очередь, была проблема. Долго ждали. Мы брали талончик, потом приходили через 2-3 месяца. Сейчас, я так понимаю, уже такой проблемы нет. По крайней мере здесь, в Мариуполе», – рассказала Элина.

Другой житель Мариуполя, Игорь, планирует получить паспорт чтобы провести отпуск в Турции. В электронную очередь, не записывался, решил прийти лично. «С учетом оплаты квитанции и всего остального, ушло около часа времени», – делится Игорь.

Как уверяют специалисты, обычная процедура получения загранпаспорта занимает 20 рабочих дней, ускоренная – 7.

«Когда начинается лето, все вспоминают о том, что предстоят отпуска, а загранпаспорта нет. Все зависит от желания людей. То есть, если он оплатил квитанцию ​​по срочному тарифу – в течение 7 рабочих дней паспорт мы обязаны отдать гражданину. В регламентном режиме – 20 рабочих дней», – рассказала начальник отдела государственной миграционной службы Виктория Сечкина.

Кроме того, с 1 июля стоимость получения загранпаспорта возрастет. Оформление в обычном режиме будет стоить 682 гривны. В ускоренном – 1 034 грн.

Источник: ТК «Сигма»