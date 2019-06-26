Суицид среди военных: Зеленский дал поручения по расследованию ряда случаев. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с семьями военнослужащих Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, которые в разные годы погибли при подозрительных обстоятельствах и которых следственные органы признали самоубийцами. Об этом сегодня, 26 июня, сообщила пресс-служба главы государства.

Присутствующие на встрече члены семей погибших отмечали, что смерть их родных пытаются выдать за самоубийство несмотря на то, что в некоторых случаях на телах были обнаружены следы избиения, огнестрельных ранений. Также в отдельных делах есть свидетели убийства и даже известны имена тех, кто его совершил. «Лично я столкнулся с этим осенью прошлого года, когда одного из моих сослуживцев убили, затем повесили и списали на банальное самоубийство. Мы столкнулись с замкнутым кругом и отсутствием объективного расследования», – рассказал бывший военнослужащий Сергей Ульянов.

Глава государства взял затронутые вопросы под личный контроль и дал соответствующие поручения заместителю руководителя Офиса президента Украины Руслану Рябошапке. «Если мы сможем достичь полного, всестороннего и объективного расследования отдельных случаев, это поможет сдвинуть с места и другие расследования, которые, по вашему мнению, являются недостоверными. Я буду требовать от ГБР, Национальной полиции, органов прокуратуры и других правоохранительных органов максимально оперативно и объективно расследовать гибель каждого воина», – подчеркнул президент.

Со своей стороны, Руслан Рябошапка предложил в ближайшее время провести встречу семей погибших военнослужащих с руководителями правоохранительных органов, воинских формирований ВСУ и Национальной гвардии, Военной службы правопорядка, Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ, чтобы они объяснили ситуацию с состоянием расследования таких трагедий и их социально-правовыми последствиями.