Уголь из неподконтрольного Донбасса Россия продает в 19 стран . Новости

Добытый на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса антрацит Россия поставляет 19 странам мира. Помимо Польши и Турции, которые уже становились фигурантами журналистских расследований, поставки идут в Грузию, Египет и Канаду. Об этом свидетельствует исследование одной из крупных украинских энергокомпаний, о котором сообщает « ЛІГА.net » .

Европа и Турция – основные потребителя антрацита происхождением из « Л-ДНР » . Согласно документу, Турция с марта 2017 года по декабрь 2018 года купила почти 3 млн тонн угля этой марки. Второй по объемам оказалась Румыния – 1,02 млн тонн, третьей – Бельгия – 876 тыс. 990 тонн. За ними следуют Польша (333 тыс. 132 тонны) и Болгария (129 тыс. 176 тонн).

Общий объем поставок за отчетный период оценивается в 5,96 млн тонн.

По подсчетам Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, из « Л-ДНР » ежегодно вывозят 2,8 млн тонн угля на $288 млн. По данным РЖД и Федеральной таможни, за 2015 год из « Л-ДНР » в Россию вывезли около 1,3 млн тонн антрацита, в 2016 году – 940 тыс. тонн. За 9 месяцев 2017 года объем угольной контрабанды составил 890 тыс. тонн. И это только те объемы, которые официально попали в статистику российских ж/д перевозок.

За счет контрабанды и финансируются « ДНР » и « ЛНР » . Финансовую связь, согласно расследованию The Washington Post, стороны поддерживают через « банковскую систему » другой частично признанной « республики » – Южной Осетии.

« Половина топлива, которое попадает из Донбасса в РФ, потребляется предприятиями в Ростовской области – основной потребитель Новочеркасская ГРЭС (входит в структуру Газпрома – ред.), остальное – идет на экспорт в другие страны » , – рассказал изданию собеседник в ДТЭК.