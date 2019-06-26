Уголь из неподконтрольного Донбасса Россия продает в 19 стран . Новости

Добытый на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса антрацит Россия поставляет 19 странам мира. Помимо Польши и Турции, которые уже становились фигурантами журналистских расследований, поставки идут в Грузию, Египет и Канаду. Об этом свидетельствует исследование одной из крупных украинских энергокомпаний, о котором сообщает «ЛІГА.net».
Европа и Турция – основные потребителя антрацита происхождением из «Л-ДНР». Согласно документу, Турция с марта 2017 года по декабрь 2018 года купила почти 3 млн тонн угля этой марки. Второй по объемам оказалась Румыния – 1,02 млн тонн, третьей – Бельгия – 876 тыс. 990 тонн. За ними следуют Польша (333 тыс. 132 тонны) и Болгария (129 тыс. 176 тонн).
Общий объем поставок за отчетный период оценивается в 5,96 млн тонн.
По подсчетам Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, из «Л-ДНР» ежегодно вывозят 2,8 млн тонн угля на $288 млн. По данным РЖД и Федеральной таможни, за 2015 год из «Л-ДНР» в Россию вывезли около 1,3 млн тонн антрацита, в 2016 году – 940 тыс. тонн. За 9 месяцев 2017 года объем угольной контрабанды составил 890 тыс. тонн. И это только те объемы, которые официально попали в статистику российских ж/д перевозок.
За счет контрабанды и финансируются «ДНР» и «ЛНР». Финансовую связь, согласно расследованию The Washington Post, стороны поддерживают через «банковскую систему» другой частично признанной «республики» – Южной Осетии.
«Половина топлива, которое попадает из Донбасса в РФ, потребляется предприятиями в Ростовской области – основной потребитель Новочеркасская ГРЭС (входит в структуру Газпрома – ред.), остальное – идет на экспорт в другие страны», – рассказал изданию собеседник в ДТЭК.
Контрабандой добытого угля в Россию занимается структура беглого бизнесмена Сергея Курченко – Газ Альянс. Фирма – монополист на своем рынке. По данным российского издания «РБК», в марте 2018 года Минэкономики РФ запретило другим трейдерам вести бизнес с «ЛНР» и «ДНР».
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