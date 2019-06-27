Разграблен мародерами: Как сегодня в Донецке выглядит стадион «Монолит» (Фото). Новости

Рядом с Путиловским мостом в неподконтрольном украинской власти Донецке расположен стадион «Монолит». Близость к эпицентру боевых действий 2014-2015 годов особо не сказалась на спортивном сооружении, так как оно находится в стороне от взорванного моста.

По некоторым данным, футбольное поле на месте нынешнего «Монолита» существовало еще до Второй мировой войны. А в 60-х годах прошлого века тут появился небольшой стадиончик. По одной информации, он принадлежал шахте «Бутовка», по другой – его курировал завод «Точмаш». Стадион был типовым спортивным сооружением районного уровня. На футбольном поле постоянно проводились внутригородские матчи, а при самом стадионе работали спортивные секции.

«Монолит» до 2014 года

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Незадолго до войны «Монолит» стал учебно-тренировочным центром Донецкого юридического института. Тут была проведена реконструкция: появились небольшие трибуны с креслами, баскетбольная площадка.

От обстрелов стадион особо не пострадал. Но он был разграблен мародерами. Заросшее высокой травой поле, проросший за 5 лет кустарник и разросшиеся деревья сегодня создают неприглядную картину неухоженности и запустения.

Как выглядит эта территория сегодня – в фотографиях «Донецких новостей»:

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