Теперь России решать: Волкер отреагировал на разведение сил в Станице Луганской. Новости

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер поздравил c отводом украинских военных с одной из позиций перед КПВВ в Станице Луганской и указал, что ожидает следующего шага от России. Об этом он сегодня, 26 июня, написал в Twitter, пишет «Радио Свобода».

«Хороший шаг, сделанный Украиной в Станице-Луганской. Теперь России решать по реализации взаимных дальнейших мер по укреплению прекращения огня, включая отвод тяжелого оружия и разоружения незаконных вооруженных формирований», – написал Волкер.

Напомним, сегодня, 26 июня, возле Станицы Луганской состоялся первый этап разведения сил и средств. Ранее сообщалось, что разведение сил и средств может занять несколько дней.

Также сообщалось, что в район Станицы Луганской были направлены дополнительные патрули СММ ОБСЕ, которые ведут наблюдение за обстановкой с безопасностью и гуманитарной ситуацией, а также готовы к мониторингу и верификации процесса разведения сил и средств по обе стороны линии соприкосновения.