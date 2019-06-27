Разбитая Путиловка: От обстрелов в поликлинике Донецка – ни одного окна (Фото). Новости

Район Путиловского моста в неподконтрольном украинской власти Донецке в течение 2014-2015 годов особо пострадал от боевых действий. Здесь повреждены практически все здания. Таковыми они сохраняются и по сегодняшний день.
К стадиону «Монолит» примыкает поликлиника горбольницы №18 (Киевский проспект, 85).
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В 2012 году здание было реконструировано, и за счет новой обшивки получило яркий бирюзовый цвет.
Здание поликлиники № 18 до 2014 года
Несмотря на боевые действия поблизости Путиловки, поликлиника работала до августа 2014 года. И только 12 августа после массированного артобстрела было принято решение закрыть это медучреждение. В результате того обстрела в здании были выбиты все стекла, но видимых наружных повреждений стен не было. Персонал был переведен в Горбольницу №20, а здание корпуса поликлиники с частично заколоченными рамами, выбитыми стеклами и изрешеченной осколками обшивкой стоит и по сей день.
Как выглядит данное бывшее медучреждение сегодня – в фотографиях «Донецких новостей»:
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