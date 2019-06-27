Охота на призывников: В Харькове забирают в военкоматы прямо с улиц (Видео). Новости

В Харькове военные комиссары пытались забрать в военкомат молодого парня просто с улицы. А когда их начали снимать на телефон, разбили аппарат. В полиции сочли такие действия превышением служебных полномочий.

Инцидент произошел на дороге, по которой горожане идут от метро – рядом завод и несколько неработающих кафе. Михаил говорит, что возвращался домой, когда неожиданно из автомобиля вышли четверо мужчин в гражданской одежде, представились военными и обступили его. Михаил побежал в сторону дороги, где первым звонком вызвал полицию. «В то время, когда я вызывал полицию, они не спеша приближались», – рассказывает он.

Следующим звонком молодой человек вызвал брата, который прибежал через несколько минут и стал снимать военных на телефон, но те разбили аппарат. Тогда братья позвали местных блогеров, которые сняли на видео военных.

Задерживать парня у военных не было никакого права: ему 26 лет, учится на анестезиолога, у него – порок сердца, что отмечено в военном билете. Документ он всегда носит с собой.

Полиция возбудила дело за превышение служебных полномочий военными, в частности, за разбитый телефон. «В этом и заключается на данный момент один из аспектов превышения – то, что они пытались забрать телефон. Никаких телесных повреждений на момент его (Михаила – ред.) пребывания в Слободском отделе полиции не было», – сообщил и.о. начальника Слободского отдела полиции Харькова Павел Калган.

Служебную проверку начали и в военкомате. Это уже третий подобный случай за весенний призыв, признаются военные. Обещают, что за этот незаконный рейд комиссаров, как минимум, лишат зарплаты. «Если говорить о предупреждении о неполном служебном соответствии, то 80% месячной зарплаты, указанные военнослужащие, если оно будет наложено, не получат», – отметил глава Харьковского областного военкомата Юрий Калгушкин.

А вот харьковские юристы подсчитали: к ним обращалось как минимум двести молодых ребят. Всех их ловили прямо на улице и насильно увозили в военкомат. Но после вмешательства адвокатов – отпускали.

«Если вас незаконно задержали, первое – вызывайте, конечно, полицию и вызывайте, лучше всего, адвоката, который поможет вас защитить», – говорит юрист Роман Чумак.

Военные тем временем отчитываются – весенний призыв закончится в это воскресенье. И план они уже выполнили.

Ранее сообщалось, что делать переселенцам, когда задерживают для прохождения срочной службы.

Напомним, что согласно соответствующему указу президента, с 1 апреля по 30 июня, а также с 1 октября по 31 декабря 2019 года во всех областях Украины будет проходить набор на срочную военную службу.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по материалам телеканала «Украина»

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