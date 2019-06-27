Китайцы, военные и чистота: Блогер показал особенности Минска (Фото). Новости

В Минске в час пик нет автомобильных пробок, при этом очень большие очереди на маршрутки. Каждый 4-й мужчина служит в органах, т.к. иной работы очень мало. Об этом рассказал блогер из Питера Сергей Калитин, который побывал в столице Беларуси.

С первой особенностью Калитин столкнулся еще в поезде по пути в Минск. «В тамбуре висит табличка, что здесь можно курить на территории Беларуси, но нельзя на территории России. Поэтому многие ждали, когда мы въедем в Беларусь, чтобы пойти покурить в тамбуре», – рассказал он.

В самом Минске же зоны для курения на улице определены пунктирами. За нарушение действует система штрафов. Такие зоны для курения установили в городах страны 7 лет назад.

Россиянин подчеркивает, что в Минске очень чисто, и чистота даже на площади железнодорожного вокзала не сравниться с Питером. «Если не присматриваться, не видно даже – ни одного фантика. А вокзалы – это самые грязные места городов. В Москве на вокзале вообще бомжи», – комментирует он, добавляя, что по городу очень много работает коммунальщиков.

«Я приехал в худший район Минска – в интернете пишут, что это Заводской район. Но впечатление хорошее – везде уборщики», – добавляет Калитин.

По городу установлены баки для сбора макулатуры.

Блогер акцентирует, что русскоязычным белорусские надписи «кажутся прикольными»: «Беларусь – просто рай для русских двоечников. Здесь как слышится, так и пишется – "праход", "Масква"».

Еще нюанс – очень много военных: «Куда ни посмотришь, везде – солдаты, военные, полицейские… Мне рассказали, что в Беларуси чуть ли ни каждый 4-й мужчина служит в органах – он или военный, или полицейский. Работы на самом деле особо нет, поэтому они все идут служить. А вообще здесь стандартная зарплата – в районе 150 долл.».

В Минске метро работает с 5:30 до 00:40. «Это как в Москве. А вот в Китае, например, метро закрывается в 22:00. В Минске метро с телевизорами (с экранами для рекламы, – ред.). В России в метро нет телевизоров, но зато все завешено рекламой. Жетоны здесь пластмассовые, как в китайском метро», – говорит блогер.

«Пробок в Минске, видимо, вообще нет. Где бы я вечером в час пик ни шел – транспорт движется быстро, нет никаких заторов. Но и людей тоже на улицах не много», – подмечает Калитин.

Поражают огромные очереди на маршрутку.

Удивило, что у школ старые обычные футбольные поля. «В Питере, например, у абсолютно каждой школы есть свое футбольное поле с искусственным покрытием. В этом плане Беларусь пока отстает», – комментирует россиянин.

«Из минусов – много выпивших. В рабочий день, с утра много бухариков сидят у подъездов. Но они не агрессивные», – отмечает парень.

«Кстати, на время празднования выпускных вечеров (в школах, вузах и пр.) в магазинах запрещена продажа алкоголя крепче 7%», – дополняет он.

Уличная реклама, в основном на русском языке, на белорусском – только связанная с политикой. «Такая особенность: стоял в магазине, и там парень с продавщицей разговаривал на белорусском языке. Так все в очереди аж переглянулись, что кто-то на белорусском говорит. Здесь многие стесняются своего языка», – говорит россиянин.

На улицах очень много туристов из Китая. «Их реально здесь много. Дофига. Их больше, чем в Питере», – обращает внимание россиянин.

«Такого в мире я нигде не видел. Это такой сенсорный "спрашиватель" у перехода. Ты просто касаешься, и меняется цвет светофора», – показал блогер еще один бытовой нюанс.

«Ночная жизнь здесь слабенькая. Мы пошли компанией с иностранцами гулять по барам. Зашли в уютный бар, а там никого не было из посетителей. Мы где-то час там были одни», – уточнил Калитин.

Кстати вечером и ночью отсутствует освещение во дворах, даже в центре города. «Хостел, в котором я живу, находится на самой главной улице – Независимости. Но нет освещения во дворах. Вообще. Даже фонарей нет», – рассказал блогер.

Также по городу много советской символики, сохранившейся со времен СССР, много улиц, названных именами коммунистических деятелей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube