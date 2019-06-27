Вместо Бандеры – Московская: Суд отменил решение о переименовании проспектов в Киеве. Новости

В Киеве нынешним проспектам имени Шухевича и Бандеры должны вернуть старые наименования. Такое решение принял Окружной административный суд Киева, отменив решение Киевского городского совета о переименовании проспектов. Теперь первому проспекту должны возвратить наименование – Ватутина, а второму – Московский.

В суде акцентировали, что улицы переименовали с нарушением норм законодательства. Сейчас чиновники готовят на решение суда первой инстанции апелляцию. Если апелляция не даст результаты, то депутаты Киевского горсовета готовы на ближайшей сессии повторно проголосовать за переименование проспектов в их нынешние названия.

26 июня в Киеве прошла акция против отмены переименования проспектов имени Шухевича и Бандеры.

Напомним, что указанные проспекты в Киеве переименовали в Шухевича и Бандеры еще в 2016 году в рамках декоммунизации. В частности, тогда 7 июля депутаты Киеврады поддержали переименование проспекта Московского в честь лидера ОУН Степана Бандеры.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112.Украина»

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