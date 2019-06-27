Интересно, будет ли транспорт: Новость о переносе комчаса взволновала жителей Луганска. Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске комендантский час 28 июня начнется в полночь. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Для проведения на Театральной площади Луганска 28 июня 2019 года open air с участием диджеев из ЛНР перенесли время начала комендантского часа… Комендантский час будет перенесен и вступит в действие с 00:00, то есть с полуночи… Оpen air начнется сразу же после концерта российских рэперов Natan и T-Killah, которые выступят с праздничной программой ко дню молодежи ЛНР», – уверяют в «ЛНР».

Жители Луганска в соцсетях высказывают мнения о том, что комчас не нужен:

Сергей Л.: «Когда его уже отменят»;

Евгений: «Какой смысл вообще от комендантского часа? Хоть кто-то это вразумительно и логично может объяснить? А что он дает?»;

Сергей Д.: «Ничего абсолютно»;

Алексей: «Кому нужен вообще этот комендантский час? Кражи и разбои только увеличиваются, свидетели все по норам сидят»;

Зарина: «И как это другие страны умудряются жить без кч»;

Евгений: «А когда его вообще отменят? Зачем он нужен? Этот комендантский час!»;

Денис: «Может, пора комчас с 00:00 часов сделать хотя бы»;

Вадим: «Счастье-то какое»;

Екатерина: «Как это ничего? А штрафы?».

Есть и те, кто высказался в защиту комендантского часа:

Таня: «Мне он, например, дает спокойный сон. Подростки и компании с пивасиком под окнами не орут, все тихо и спокойно»;

Степан: «КЧ нужен, но не такой, как сейчас, а такой, чтобы не шлялись по дворам, не орали ночью».

Также люди пишут о сопутствующих неудобствах – выключении лифтов, отсутствии транспорта:

Артем: «И вообще, отменить все концерты, лучше людям денег дайте!»;

Лера: «Интересно, будет ли транспорт, чтобы доехать домой»;

Александр: «А лифты выключат, как обычно, в 21:00».

Как сообщалось ранее, в «ДНР» сократили комендантский час. С 1 июня по 30 сентября он будет действовать в период с 23:00 до 04:00.

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