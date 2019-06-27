Интересно, будет ли транспорт: Новость о переносе комчаса взволновала жителей Луганска. Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске комендантский час 28 июня начнется в полночь. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.
«Для проведения на Театральной площади Луганска 28 июня 2019 года open air с участием диджеев из ЛНР перенесли время начала комендантского часа… Комендантский час будет перенесен и вступит в действие с 00:00, то есть с полуночи… Оpen air начнется сразу же после концерта российских рэперов Natan и T-Killah, которые выступят с праздничной программой ко дню молодежи ЛНР», – уверяют в «ЛНР».
Жители Луганска в соцсетях высказывают мнения о том, что комчас не нужен:
- Сергей Л.: «Когда его уже отменят»;
- Евгений: «Какой смысл вообще от комендантского часа? Хоть кто-то это вразумительно и логично может объяснить? А что он дает?»;
- Сергей Д.: «Ничего абсолютно»;
- Алексей: «Кому нужен вообще этот комендантский час? Кражи и разбои только увеличиваются, свидетели все по норам сидят»;
- Зарина: «И как это другие страны умудряются жить без кч»;
- Евгений: «А когда его вообще отменят? Зачем он нужен? Этот комендантский час!»;
- Денис: «Может, пора комчас с 00:00 часов сделать хотя бы»;
- Вадим: «Счастье-то какое»;
- Екатерина: «Как это ничего? А штрафы?».
Есть и те, кто высказался в защиту комендантского часа:
- Таня: «Мне он, например, дает спокойный сон. Подростки и компании с пивасиком под окнами не орут, все тихо и спокойно»;
- Степан: «КЧ нужен, но не такой, как сейчас, а такой, чтобы не шлялись по дворам, не орали ночью».
Также люди пишут о сопутствующих неудобствах – выключении лифтов, отсутствии транспорта:
- Артем: «И вообще, отменить все концерты, лучше людям денег дайте!»;
- Лера: «Интересно, будет ли транспорт, чтобы доехать домой»;
- Александр: «А лифты выключат, как обычно, в 21:00».
Как сообщалось ранее, в «ДНР» сократили комендантский час. С 1 июня по 30 сентября он будет действовать в период с 23:00 до 04:00.
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