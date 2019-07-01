Фонтан тут работает даже: Житель неподконтрольной Макеевки показал, как живет город сегодня (Фото). Новости

Житель неподконтрольной украинским властям Макеевки Артур в конце июня проехал по центру города на велосипеде. Запечатленными кадрами он поделился в соцсети.

Артур проехал по ул. Донецкой до здания Донецкого «республиканского» академического театра юного зрителя. По словам мужчины, ТЮЗ отремонтировали – сделали хороший косметический ремонт.

Затем макеевчанин показал сквер возле ТЮЗа. «Фонтан тут работает даже», – сказал Артур.

Также он отметил, что улицы убирают и везде чисто. Далее макеевчанин направился к ЦУМу, возле которого показал детскую площадку и стелу «Я люблю Макеевку».

«Макеевский универмаг – работает сейчас, не все отделы, но работает», – сказал он.

«Я показал, как живет Макеевка, как выглядит самое ее сердце а также показал сквер, универмаг», – прокомментировал свою прогулку Артур.

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