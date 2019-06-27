Наверно, надо закрывать больницу: В Луганске не хватает врачей . Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске люди жалуются на отсутствие врачей. Об этом местные жители пишут в соцсетях.

«У сына начало болеть ухо, температура 38,7. Звоним во 2-ю детскую поликлинику чтоб узнать, как принимает лор. Лор в отпуске. Спросили, куда ехать. Ответ убил: "У нас сейчас нет лоров на приеме в городе". Офигеть у нас республика», – рассказала жительница Луганска Нелли.

Луганчанка сообщила, что ей посоветовали идти в частную клинику. «Обзвонила все частные. Итог – на сегодня не попадаем ни в одну. Выхода нет, звоню в скорую. Полчаса выяснений, типа че звоню с такой фигней, но в итоге приехала скорая, забрала в стационар на Якира. Там уже все нормально. Такая, оказывается, проблема у нас с лор-врачами в нашей молодой республике», – отметила жительница Луганска.

В соцсетях местные жители подтверждают отсутствие специалистов, а также тот факт, что пациентов все время направляют в частные клиники:

Анна: «Меня тоже сегодня отправили в частную, мне нужен был хирург. Сказали, что хирургов нет. В частной тоже принимает 1 раз в неделю. Выбили направление на областную, там принял врач в стационаре и назначил лечение. Наверно, надо закрывать 2-ю больницу, толку от нее нет»;

Яна: «У нас в республике вообще с медицинскими работниками туго»;

Ника: «И не только с лор»;

Аленка: «Мне вообще нравится ответ про частные клиники. Значит, в частных врачи есть, а в государственных нет. А если у меня на данный момент денег нет столько, лекарства у нас тоже очень даже не бесплатные»;

Александра: «Да, к сожалению, с врачами у нас беда, поэтому страшно болеть».

Также люди возмущены низкой зарплатой медиков:

Ирина Ш.: «Самое главное, что на концерты у нас есть в республике средства денежные, а вот на медицину нет»;

Ирина М.: «Врачам и учителям надо пересмотреть зарплату»;

Наталья: «В чем виновата больница? Если нет врачей, если никто не хочет работать врачами, врачи ищут более оплачиваемую работу. Часто пишут, что медики ноют из-за низких зарплат, советуют найти другую работу, сами виноваты, что сидите на маленькой зарплате. Вот и рассчитываются врачи, медсестры. Уезжают многие. Идут в частные клиники».

Также есть мнение, что люди сами виноваты в ситуации. «А вам-таки лора подавай, терапевт тоже может такое лечить, а вы просто скандалисты», – пишет Алена.

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