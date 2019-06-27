Повышение пенсий: Кому и сколько добавят с 1 июля. Новости

Часть украинских пенсионеров получит с 1 июля дополнительное повышение пенсий, заявил премьер Владимир Гройсман. Речь идет о ветеранах труда, имевших небольшую зарплату и получающих минимальную пенсию или чуть больше. Теперь им будут платить за стаж не менее 2 тыс. грн. Эксперты говорят, что пенсии повышать надо, но инициативу премьера называют несистемной и опасаются роста уравниловки в пенсиях, пишет «Сегодня».

Гройсман уточнил, что на дополнительный рост пенсий с 1 июля могут рассчитывать мужчины-пенсионеры, имеющие более 35 лет стажа, и женщины-пенсионерки со стажем более 30 лет. Но при условии, что сейчас их пенсия меньше 2 тыс. грн. По словам премьера, допповышение стало возможным благодаря росту экономики. Каким будет механизм, премьер не уточнил, лишь отметил, что все процедурные моменты планируется завершить на следующем заседании правительства, то есть 3 июля. Напомним: с 1 июля вместе с другими соцстандартами повысятся на 67 грн и минимальные пенсии – с 1497 до 1564 грн. А 65-летние пенсионеры и старше с 2018 года получают пенсию не менее 40% минзарплаты, это на сегодня 1669 грн. То есть при наличии сверхнормативного стажа (более 35/30 лет, – ред.) они тоже получат с июля не менее 2 тыс. грн. А вот ветеранам труда, у которых пенсия более 2 тыс. грн, похоже, мало что добавят: им лишь увеличат получаемую доплату за каждый год свыше 35/30 лет стажа (1% от минимальной пенсии). Если минимальная пенсия вырастет на 67 грн, то за каждый год сверхнормативного стажа доплатят больше на 67 коп. – не 14,97 грн, а 15,64 грн.

Пенсионные эксперты признают, что небольшие пенсии повышать надо, но не решением Кабмина, а изменением самого закона о пенсиях.

«Это не системное решение проблемы. Формула расчета пенсий, прописанная в законодательстве, не позволяет поднять пенсии одним людям и не поднять другим. То есть в данном случае речь может идти не о перерасчете, а только о целевых доплатах из госбюджета, которые могут быть прекращены в любой момент», – говорит экс-замглавы Пенсионного фонда Виктор Колбун.

С этим согласна и руководитель Института гражданских свобод, а ранее эксперт реанимационного пакета реформ по пенсионным вопросам Галина Третьякова. По ее мнению, пенсии повышать нужно, но не дискриминируя при этом другие категории пенсионеров, иначе в итоге получится уравниловка.

«Я не против политического тезиса: человек работал много, а получал мало, надо ему помочь. Но не аргументирован выбор критериев "много" или "мало". Тот, кто отработал 35 лет, – это, по мнению Кабмина, много, а 34 года и 11 месяцев – это мало. Нынешняя формула расчета пенсий подразумевает: чем человек больше работает, тем больше у него пенсия», – анализирует Третьякова.

Исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что доплаты недостаточно: «У большинства получателей его отберут осенью, когда будут назначать субсидии на комуслуги, так как госпомощь уменьшится на величину дополнительных доходов субсидиантов».

По последним данным Пенсфонда, на 1 апреля в Украине насчитывается 11,4 млн пенсионеров, это на 100 тыс. меньше, чем на начало года. Пенсии в 5-10 тыс. грн получают 7% (800 тыс. чел.), более 10 тыс. грн – 1,2% (137 тыс. чел.). До 2 тыс. грн получают более половины – 52% (5,9 млн чел.) Претендовать на повышение пенсии могут не более 77% от этого количества, так как у остальных пенсии – по инвалидности (11%), в связи с потерей кормильца (5%), военные пенсии (4%), по выслуге лет (2%), наконец 1% не имеют достаточного стажа, и им выплачивают так называемые социальные пенсии – от 1300 до 1497 грн. По оценкам экспертов, среди получателей небольших трудовых пенсий около 30% (1,5 млн чел.) будут иметь с 1 июля не более 1564 грн. На добавку Камбина (330—500 грн) могут рассчитывать около 3 млн пенсионеров.