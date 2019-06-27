В «ЛНР»: В стволе неработающей шахты обнаружено тело мужчины. Новости

В неподконтрольном украинским властям Стаханове (после переименования – Кадиевка, Луганская обл.) в стволе неработающей шахты обнаружено тело мужчины. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», 26 июня в 14:15 в Стаханове (Кадиевке) в вертикальном стволе в районе неработающей шахты мм. Ильича, в 3-4-х м от устья выработки, обнаружено тело мужчины.

Сотрудниками «МЧС» тело погибшего поднято на поверхность и передано сотрудникам «МВД». «Обстоятельства гибели, причина смерти и личность погибшего устанавливаются», – сообщают в «ЛНР».