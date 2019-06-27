В «ЛНР»: В Антраците мужчина упал с высоты пятого этажа. Новости

В неподконтрольном украинским властям Антраците (Луганская обл.) сегодня, 27 июня, с высоты 5 этажа упал мужчина. Об этом сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», 27 июня в 02:40 в Антраците на ул. Петровского в результате падения с высоты 5 этажа пострадал мужчина 1992 года рождения. «С диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма", сотрясение головного мозга, тупая травма живота, закрытый перелом правого голеностопного сустава, ушиб поясничного крестцового отдела позвонка (под вопросом), алкогольное опьянение" пострадавший доставлен в Антрацитовскую центральную больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются», – уверяют в «республике».

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