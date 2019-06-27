В неподконтрольном Гольмовском ранен 17-летний парень, – отчет ОБСЕ. Новости

В неподконтрольном украинским властям Гольмовском (Донецкая обл.) 9 июня 17-летний парень получил ранения в результате взрыва неразорвавшегося снаряда. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном 27 июня.

Сообщается, что пострадавший лишился пальцев на руке и получил осколочные ранения ног.

«В больнице н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) медперсонал сообщил наблюдателям, что 9 июня 2019 года к ним поступил 17-летний парень, который лишился пальцев на левой руке и получил осколочные ранения обеих ног. В н. п. Гольмовский (неподконтрольный правительству, 49 км к северо-востоку от Донецка) мужчина (в возрасте 40 лет), представившийся дядей парня, сообщил, что 9 июня его племянник получил ранения, когда боеприпас, который он нашел и принес домой, взорвался», – сообщили в СММ ОБСЕ.