Еленовка – пускают плохо: Ситуация в пунктах пропуска утром 27 июня. Новости

Сегодня утром, 27 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 26 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 44,9 тыс. человек и 5,2 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10760 человек и 1250 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9830 человек и 1495 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8710 человек и 1400 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4815 человек и 1060 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10830 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 265 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/55;

КПВВ «Марьинка» – 0/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/60;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Александр: «4:15. "Каргилл" полная ****ица, основная на спуске с моста, льготка немного короче».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Ирина: «4:33. В Еленовке основная очередь до второго туалета, льгота машин 25, в 4 утра подъехали, в льготной очереди были 7,сейчас 15-е и еще подъезжают»;

«Jujik»: «5:14. Еленовка на 3-м туалете, льготная почти на 2-м»;

Натали: «7:10. В Новотроицком в сторону Донецка чуть дальше знака "30"»;

«Jujik»: «8:08. Еленовка в Мариуполь. Пускают плохо, 1 авто с общей и 3 льготы».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

«Oleas»: «8:19. Гнутово. Льгота – до камышей, основная – до середины села».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.