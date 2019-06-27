Время турбулентности: В какой валюте хранить деньги и как экономить. Статьи

Мировую экономику лихорадит – сильные страны делят рынки, перекраивают границы и ведут гибридные и явные сражения. Ко всем этим факторам, более чем влияющим на Украину, добавляется наша внутренняя нестабильность, которую усиливают и конфликт на Донбассе, и смена очередного политического цикла, сопряженная с традиционным «переделом». Как экономить в наше нестабильное время – в какой валюте хранить сбережения, во что делать инвестиции, и к чему готовиться украинцам – «Донецким новостям» рассказали эксперты.

Тарас Загородний, экономист, политэксперт:

– Ликвидным средством для инвестирования и сбережения средств являются доллар и евро. Нацвалюта у нас периодически девальвируется. Также можно вкладывать в недвижимость. Все остальное – бизнесы и другие вложения – не работает. Лучше держать средства в наличке, т.к. банки показали неспособность сохранять стабильность в период кризисов и разного рода реформ.

Пока гривня более-менее стабильна, колебания наблюдаются в пределах 10-процентного коридора, поэтому особого роста цен не предвидится. Кризис возможен, если резко будут падать цены на наши экспортные продукты (металл, аграрная продукция). К сожалению, высока возможность ситуации 2008 года, когда на эту продукцию резко упали цены. Это связано, в том числе, с торговой войной между Китаем и США.

Александр Охрименко, глава Украинского аналитического центра, экономист:

– Во время турбулентности нужно не экономить, а быстрее тратить. Потому как деньги обесцениваются. Упрощенно говоря, лучше купить «стиралку» сейчас, потому как через год она будет стоить дороже. Если есть необходимость в тех или иных вещах-приборах, то стоить взять потребительский кредит – и купить сейчас, потому что потом придется переплачивать.

Неспокойный период в какой-то мере способствует рывку бизнеса. Как правило, самые резкие скачки, выход на новую орбиту, происходил именно во время турбулентности, при котором расширяются возможности. Когда все стабильно, сложно куда-то вклиниться, а сейчас заработали разного рода «лифты», начались серьезные пертурбации. И при желании можно найти неплохое место под экономическим солнцем.

Возможностей много. Сам делаешь бизнес, участвуешь в чужом, едешь за границу (как вариант). Заработать можно. В Украине сейчас очень нужны хорошие маркетологи, ай-тишники. Фармацевтика развивается, альтернативная энергетика. Не сидите на месте, занимайся самообразованием, идите на курсы повышения квалификации или просто получать новую профессию. Нет смысла ныть, что маленькая зарплата. Просто ищите другую работу.

Если есть средства, можно разместить их на депозитах. Часть – в гривнях (т.к. «быстрые деньги», на короткий срок), что-т – в валюте («длинные деньги», на более длительное время).

Что касается цен, то, как мне кажется, радикально ничего не подорожает. Инфляция будет под 10%, но это не страшно – мы ведь проходили и 50-70%. Есть определенные сезонные факторы, они влияют из года в года на продукты, энергию, вещи, которые дорожают. Но не так резко, как в 2015-м.

Выплата внешних долгов – не критична. Критичными были политические риски, опасность внутренних волнений, такого себе «нового Майдана». Но этот период мы, похоже, миновали. У нас более-менее тихо прошли выборы президента. Скорее всего, выборы в ВР тоже пройдут без катаклизмов. А это для страны хорошо.

Плохо то, что у нашей экономики нет драйва, рывка, когда существенно растет зарплата, появляются новые места, резко растет заход к нам зарубежных компаний. Такой рывок, с моей точки зрения, могли бы обеспечить открытие рынка земли и запуск кредитования экономики.

Даниил Монин, экономист:

– Несмотря на то, что государство вошло в период турбулентности или хаоса связанного с глобальной сменой элит, текущая экономическая ситуация, очевидно, находится под контролем. Соответственно, мы имеем в текущий момент самую крепкую в этом году гривну, и такая ситуация, вероятно, продлится до выборов. Так что сейчас не стоит вопрос экономить.

Да, рост экономики слабый (2,5% ВВП в первом квартале), но в целом мы наблюдаем рост зарплат в этом году на 20%, что выше номинального роста экономики.

Ослабление гривны можно ожидать уже в августе-сентябре. Вероятно, до 28-28,5 гривны за доллар. Это связано как с сезонностью, так и необходимостью отдавать внешние долги.

На фоне слабого роста экономики мы наблюдаем подъем рынка строительства жилья (+26% рост объемов строительства). Это будет сдерживать рост цен на жилье в условиях высоких ставок по кредитам.

Цены на нефть, которые резко обвалились в декабре-2018 (с 80 до 50 долларов за баррель), восстановились на уровне 60-70 долларов. Поэтому к сентябрю вероятно повышение цен на бензин из-за ослабления гривны.

Газ резко подешевел в Европе, но вероятность его удорожания к зиме довольно высока. Как будет решать вопрос с газом новая власть, пока под вопросом. Но «Нафтогаз» в целом хочет закрыть зимний сезон летом, нарастив свои запасы до 20 млрд кубов.

Какой курс будет к концу года – зависит от результатов парламентских выборов. Если вся полнота власти будет контролироваться одной силой – это и риски, и возможности. В случае формирования нового парламентского большинства курс к концу года может остаться на уровне 28-29 грн за доллар. Если не удастся получить большинство, то Украина рискует на неопределенное время продлить период турбулентности и хаоса – и тогда курс к концу года может быть и 30 грн за доллар.

Алексей Кущ, финансовый эксперт:

– В ближайший год нас ожидает замедление темпов экономического роста. Это абсолютно объективный процесс, связанный с замедлением роста мировой экономки (по прогнозам Всемирного банка – до 2,6%, тогда как диапазон роста составляет 3% +).

Происходить это будет за счет замедления роста экономики США (примерно до 2%) и еврозоны (в пределах 1,5%).

Замедление темпов роста экономики может затронут и Китай. В прошлом году ВВП там вырос на 6,6% – самый низкий темп роста за несколько десятков лет. В этом году показатель будет около 6%. Для Китая это крайне мало, учитывая специфику его экономики.

Для Украины эти показатели важны в следующем контексте. Динамика роста американской экономики – это цены на сырьевые товары: металл, зерно, железная руда. Если удешевление нефти для нас – позитивно, то удешевление вышеназванного сырья, которое мы поставляем за рубеж – крайне негативно. Украина будет находиться в парадигме сырьевых ножниц. Дешевые нефть и газ будут сокращать энергозатратность нашей экономики, а снижение цен на товары экспортной группы обернется сокращением валютной выручки и роста ВВП.

В еврозону по итогам прошлого года мы поставили экспортных товаров на 20 млрд долл. Это 37% экспорта товаров и услуг. Соответственно, любое замедление темпов роста там будет сказываться на динамике нашего экспорта. Уже сказывается… Если в прошлом и позапрошлому году наш экспорт рос двухзначными показателями, то сейчас он на уровне 6-7%.

Кроме того, замедление экономического роста еврозоны – это и замедление в развитии центрально-европейских стран (Польша, Чехия). То есть, наши заробитчане будут получать не то что не больше, а даже меньше. А это может отразиться на динамике частных переводов в Украину, которые в последнее время являются одним из источников пополнения нашего платежного баланса.

Замедление экономического роста Китая отразится на рынке металла (Поднебесная потребляет 50% мирового рынка стали). Что, опять же, ударит по украинской промышленности.

Уже сейчас формируется негативный прогноз. Мировая экономика однозначно будет притормаживать. Больше всего от этого пострадают открытые сырьевые экономики, такие как наша.

Процесс будет накладываться на колоссальные демографические и миграционные вызовы, с которыми столкнулась Украина. А также – на пиковые выплаты по внешним долгам. Украине срочно нужно формировать внутренние резервы, создавать национальную программу экономического роста. Ни с первым, ни со вторым пока не складывается. Более того, в окружении действующего президента звучат мысли, что мы можем отдавать внешние долги из внутренних резервов. Фактически это заявление означает, что наши закрома будут открыты и растрачены на погашение долгов, как было в 2014-м.

А экономической программы роста у нас нет даже в зачаточном состоянии.

При этом тарифы точно будут расти. Сейчас идет сезонное падение цен на природный газ. Это связано с летним периодом. Да и под выборы тарифы традиционно сдерживают. А вот осенью и зимой украинцы будут неприятно удивлены. Думаю, что в следующем отопительном сезоне нас ждет отмена режима ПСО (продажа газа населению и предприятиям теплокоммэнерго по «щадящей» методике). Проще говоря, нас переведут на рыночные закупки газа, что чревато ростом тарифов на тепло и горячую воду. Мы получим своеобразный аналог бензоколонки, когда каждое утро видишь новые ценники. Похоже, украинцам предстоит начинать зимнее утро с изучения в интернете данных по цене природного газа.

Что касается потребительских цен, то я думаю, что НБУ будет трудно сдержать инфляцию в пределах 9-10%, хоть она прогнозируется на уровне 6,3%. Угрожающие тенденции видны по нынешним ценам на ранние овощи, фрукты. Они достаточно высокие, несмотря на лето и сбор урожая. Дефляционного задела не видно. А осенью ситуации на потребительском рынке в плане цен будет раскручена еще больше.

Цены на горючее во многом будут зависеть от санкций, которые применяет к нам РФ. К ценам на международном рынке будет примешиваться еще субъективный фактор логистики, ведь доставлять топливо теперь придется «окольными путями». Плюс – курс гривны. Если он будет стабилен, а Россия не станет ужесточать санкции на рынке горючего, то серьезного подорожания не будет. Если РФ ужесточит санкции, а курс будет стабилен, то нас ждет подорожание горючего в районе 10% (2-3 грн на литр). Если же к ужесточенным санкциям добавиться девальвация курса, то топливо может начать движения к отметке в 35 грн за литр бензина – и выше.

Важно смотреть и на ситуацию на мировом рынке. Возможный военный конфликт США и Ирана способен серьезно взвинтить цены на нефть

Что касается недвижимости. Некоторые прогнозирует рекордный всплеск цен на нее в 2020 году (наподобие того, что был в 2005-2006 гг). Но я в это не верю. Скорее всего, мы столкнемся либо с заморозкой существующих цен, либо с удешевлением стоимости жилья.

Учитывая набор всех этих факторов я бы советовал простым украинцам зарабатывать на краткосрочных гривневых инструментах. Проще говоря, класть деньги на депозиты украинских банков (от 14 до 16% годовых), либо скупать государственные ценные бумаги с доходностью до 20% годовых.

При этом стоит ограничивать эти операции «горизонтом» в три месяца. После каждого такого периода инвестирования нужно конвертировать заработанные средства в доллары и делать небольшую паузу, чтобы сверить часы по динамике, происходящей на внутреннем и внешнем рынках. Если все более-менее благополучно, то – продавать доллары и вкладываться в нацвалюту. Если же видны какие-то опасные проявления, лучше забирать деньги из банковский системы и держать их в том же банковском сейфе.

Андрей Кривцун, РПД «Донецкие новости»

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