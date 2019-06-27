На Донбассе могут прекратить вещание около 30 телеканалов и радиостанций. Новости

На Донбассе в ближайшие недели могут прекратить вещание около 30 украинских телеканалов и радиостанций. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

«Если разрешения на вещание в Донецкой, Луганской и Херсонской областях не будут выданы Национальным советом в ближайшие недели – появляется риск, что на линии фронта будут выключены передатчики "UA:Общественное вещание" и "UATV" на русском. Кроме того, могут быть выключены передатчики еще около 30 украинских телеканалов и радиостанций», – написал Костинский.

По его словам, причина в том, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания уже больше месяца не может собраться на заседание, чтобы продлить телеканалам и радиостанциям разрешение на работу в зоне операции Объединенных сил.

«Решение проблемы одно – "прогульщики" должны вернуться к работе», – считает Костинский.

Как отметил в Facebook волонтер и участник АТО Олег Болдырев, публикующийся в соцсети под ником «Мартин Брест», «АрмияФМ» уже 11 июля прекратит вещание в ряде городов. «"АрмияФМ" перестанет вещать на ООС и оккупированные территории. В июле и начале августа заканчиваются разрешения на временное вещание в ООС и на Чонгаре. Продлить эти разрешения должны были еще в мае... Но Нацсовет по вопросам телерадиовещания этого не сделал. Не делает и сейчас – не приходят члены Нацсовета на заседания», – отметил он.

По словам волонтера, 11 июля прекратится вещание в Горняке, Бахмутовке и на Чонгаре, 2 августа – в Мариуполе, Бахмуте, Волновахе, Славянске, Краматорске, Светлодарске и Попасной. Волонтер подчеркнул, что сигнал «АрмииФМ» и других радиостанций и телеканалов пробивался на неподконтрольные украинским властям Донецк и Луганск.