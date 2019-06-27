На Приазовье прошли совместные учения морской охраны ГПСУ и ВМС (Видео). Новости

На Приазовье прошли совместные учения кораблей и катеров морской охраны Госпогранслужбы Украины и ВМС Украины. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как рассказали в штабе, для обеспечения охраны морской границы в случае осложнения обстановки подобные учения проходят еженедельно. Катера ВМС Вооруженных сил Украины выходят в акваторию Азовского моря и отрабатывают упражнения согласно плану боевой подготовки.

Как рассказал командир катера «Лубны» Иван Долгих, задания выполнялись совместно с силами Государственной пограничной службы Украины. Отрабатывались такие упражнения, как совместная стрельба по морской цели, предоставление помощи катеру, потерявшему ход, задержание судна и силовой захват судна-нарушителя в акватории Азовского моря.

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