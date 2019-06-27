Сводка из зоны ООС за 26 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 39 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. За минувшие сутки четверо украинских военнослужащих получили ранения, еще трое – боевое травмирование. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

вблизи Старогнатовки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Широкино – из стрелкового оружия;

рядом с Каменкой – из минометов калибрами 120 и 82 мм;

на окраине Богдановки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Павлополя – из артиллерийских систем калибром 122 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

в районе Новоселовки Второй – из миномета калибра 82 мм, вооружение БМП и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Авдеевкой – из минометов калибром 120 мм;

неподалеку Песок – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

на окраине Красногоровки – из автоматических гранатометов;

рядом с Марьинкой – из минометов калибром 82 мм и автоматических гранатометов;

неподалеку Опытного – из миномета калибром 120 мм;

в районе Водяного – из гранатометов различных систем;

вблизи Талаковки – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции украинских военных были обстреляны:

в районе Луганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

на окраине Крымского – из минометов калибрами 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Зайцево – из миномета калибром 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Майорска – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

на окраине Новолуганского – из миномета калибром 82 мм;

рядом с Гладосово – из крупнокалиберного пулемета;

в районе Пивденного – из миномета калибром 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

на окраине Екатериновки – из автоматических гранатометов;

на окраине Травневого – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета.

С начала текущих суток НВФ 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал украинские позиции:

вблизи Опытного – из вооружения БМП;

на окраине Старогнатовки – из артиллерийских систем калибром 152 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:

недалеко от хутора Вольный (Золотое-4) – из минометов калибром 82 мм, из гранатометов различных систем;

на окраине Новгородского – из минометов калибром 120 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

в районе Луганского – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

на окраине Орехово – из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

вблизи Новолуганского – из минометов калибром 120 мм и вооружения БМП.

В «ДНР» сообщают, что «армия Украины за минувшие сутки 20 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 401 единица. Под огнем оказались поселки шахты "Трудовская" и Александровка на западе Донецка, район аэропорта на севере, село Спартак; Ясиноватая и прилегающие к ней села Красный Партизан (после переименования – Бетманово, – ред.) и Васильевка; поселок Зайцево на севере Горловки, а также села Коминтерново (после переименования –Пикузы, – ред.) и Саханка. При обстрелах применялись минометы, зенитные установки, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие. Ранена мирная жительница, повреждены 6 домостроений, подстанция и ЛЭП».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 4 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы Золотого-5, сел Нижнее Лозовое, Логвиново и Калиново-Борщеватое. Огонь велся из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия».