Сборы «Шахтера»: «Горняки» начинают с победы. Новости

В среду, 26 июня, ФК «Шахтер» провел первый контрольный матч на летнем сборе в Грассау. Команда отправилась в австрийский Куфштайн, где встретилась с чемпионом Болгарии «Лудогорцем». Поединок был дебютным для нового тренерского штаба во главе с Луишем Каштру, участие в нем приняли 23 футболиста, сообщает пресс-служба «горняков».

«Шахтер» играл с видоизмененной схемой 4-3-3. Места по краям обороны заняли Додо и Маркиньос Сиприано, центр защиты наставник «горняков» на протяжении 90 минут ротировал за счет смен связок Кривцов – Хочолава и Бондарь – Матвиенко, а в середине действовали Александр Пихаленок, Маркос Антонио и Алан Патрик. Уже с 3-й минуты «оранжево-черные» вели в счете: после подбора на чужой половине Мораес вывел на удар Тете – 1:0. Затем Жуниор мог отличиться и сам, выйдя один на один, но вратарь на мгновение опередил его на мяче. У «Лудогорца» можно вспомнить опасный кросс Икоко и неточный выстрел Чибота издали. А «Шахтер» на 29-й минуте забил еще один гол: Алан Патрик разогнал атаку через Мораеса и уже в штрафной мастерски использовал его передачу – 2:0. Хорошему дальнему удару Сиприано не хватило точности.

Во втором тайме «Лудогорец» активизировался и несколько раз пробивал по воротам Пятова – мимо. Луиш Каштру на заключительную треть матча выпустил восьмерых футболистов со скамейки, чем ощутимо освежил действия команды на чужой половине. Игравшие по краям Тайсон и Соломон, а также расположившиеся ближе к центру Коваленко и Марлос часто получали мяч и организовали ряд хороших атак. Одну из них дальним ударом после скидки Коваленко завершал Тайсон: дезориентированный голкипер отбил перед собой, а на добивание вовремя подоспел Сикан – 3:0! Позже Даниил еще и замкнул прострел Бутко, но арбитр зафиксировал у Богдана офсайд, поэтому счет не изменился.

3:0 – «Шахтер» начинает летние сборы с победы. 30 июня в 12:00 по Киеву «горняки» встретятся с еще одним клубом из Болгарии софийским ЦСКА.

«Шахтер» (Донецк) – «Лудогорец» (Разград) – 3:0 (2:0)

Куфштайн, Kufstein Arena

Голы: 1:0 Тете (3), 2:0 Алан Патрик (29), 3:0 Сикан (71)

«Шахтер»: Трубин (Пятов, 46), Додо (Бутко, 61), Кривцов (к) (Бондарь, 25; Кривцов, 46; Бондарь, 68), Хочолава (Матвиенко, 25; Хочолава, 46; Матвиенко, 68), Сиприано (Исмаили, 61), Пихаленок (Степаненко, 61; Танковский, 83), Маркос Антонио (Марлос, 61), Алан Патрик (Коваленко, 61), Тете (Соломон, 61), Фернандо (Тайсон, 61), Мораес (Сикан, 61).