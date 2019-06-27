В «ДНР» мужчина хранил дома оружие и боеприпасы . Новости

В неподконтрольном украинским властям Торезе (после переименования Чистяково, Донецкая обл.) местный житель хранил дома оружие и боеприпасы. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители получили информацию о том, что один из жителей города хранит у себя дома оружие и боеприпасы. При осмотре домовладения злоумышленника стражи порядка обнаружили и изъяли пистолет Макарова с тремя магазинами к нему, обрез карабина, 5 гранат различного типа, 3 запала УЗД, 2 запала УЗРГМ, 142 патрона различным калибром и прибор для бесшумной и беспламенной стрельбы, изготовленный кустарным способом», – уверяют в «ДНР».

Там добавляют, что изъятое направлено на экспертизу, а 62-летнего местного жителя обещают привлечь к «уголовной ответственности».

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