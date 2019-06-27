В 300 метрах от жилых домов: На Донетчине нашли тайник с боеприпасами (Фото). Новости

В пос. Зайцево (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) полицейские изъяли у жилых домов схрон боеприпасов. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что 20 выстрелов к противотанковому гранатомету были обнаружены в заброшенном здании в прифронтовом поселке.

«До ближайших домов – около 300 м. Опасность нейтрализована», – подчеркнули в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Бахмутского отдела полиции

При участии взрывотехников боеприпасы были изъяты и направлены на исследование. Факт обнаружения тайника нелегального оружия задокументирован. Проводится проверка. полицейские устанавливают происхождение схрона.