Более 17 тыс. жителей Донбасса получат помощь Рината Ахметова в июле: График выдачи. Новости

В июле мобильные волонтеры Фонда Рината Ахметова доставят помощь жителям 15 населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат более 17 тыс. человек: дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

Кроме того, получить помощь можно будет в стационарных пунктах выдачи, расположенных в Горском и Новотошковке (11-13 июля) и Станице Луганской (11-12 июля и 15-19 июля).

«Жители населенных пунктов вдоль линии соприкосновения особо остро нуждаются в поддержке. Инфраструктура там разрушена, и это негативно сказывается на гуманитарной ситуации. Многие люди потеряли работу и оказались на грани выживания. Помощь Рината Ахметова – это не просто спасение. Это уверенность в том, что люди не остались в трудное время один на один с бедой. Бригады мобильной выдачи работают в самых горячих точках Донбасса, и вместе с помощью они приносят с собою надежду», – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проекта Фонда.

Подробную информацию о месте и времени выдачи помощи можно узнать также на горячей линии Фонда 0800 509 001.

График выездов бригад мобильной выдачи в июле: