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Более 17 тыс. жителей Донбасса получат помощь Рината Ахметова в июле: График выдачи. Новости

Более 17 тыс. жителей Донбасса получат помощь Рината Ахметова в июле: График выдачи

27.06.19 12:12dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-служба Фонда Рината Ахметова

В июле мобильные волонтеры Фонда Рината Ахметова доставят помощь жителям 15 населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат более 17 тыс. человек: дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

Кроме того, получить помощь можно будет в стационарных пунктах выдачи, расположенных в Горском и Новотошковке (11-13 июля) и Станице Луганской (11-12 июля и 15-19 июля).

«Жители населенных пунктов вдоль линии соприкосновения особо остро нуждаются в поддержке. Инфраструктура там разрушена, и это негативно сказывается на гуманитарной ситуации. Многие люди потеряли работу и оказались на грани выживания. Помощь Рината Ахметова – это не просто спасение. Это уверенность в том, что люди не остались в трудное время один на один с бедой. Бригады мобильной выдачи работают в самых горячих точках Донбасса, и вместе с помощью они приносят с собою надежду», – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проекта Фонда.

Подробную информацию о месте и времени выдачи помощи можно узнать также на горячей линии Фонда 0800 509 001.

График выездов бригад мобильной выдачи в июле:

 

Дата приезда

Город, район (Донецкая область)

Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача

Адрес выдачи

02.07.2019

Волновахский р-н

Андреевка, Дружное, Бахчевик, Обильное

Бахчевик, Центральная 5;

Андреевка, Мира 1

04.07.2019

Волновахский р-н

Новотроицкое

Новотроицкое, Комсомольский,

здание ДК "Горняк"

05.07.2019

Новотроицкое

Новотроицкое, Покровского 148

10-11.07.2019

Бахмутский р-н

Мироновский

Мироновский, ул. Мира 14

16-17.07.2019

Новоайдарский р-н, Станично-Луганский р-н

Трехизбенка, Петропавловка

Трехизбенка, ул. Щорса1; Петропавловка, ул. Мира 80

23-24.07.2019

Марьинский р-н

Красногоровка

ул. Ломоносова 18

26.07.2019

Бахмутский р-н

Зайцево 2 ( Бахмутка, Пески 2), Жованка, Майорск, Курдюмовка

Бахмутка, Центральная;

Жованка, ул. Мануильского 68;

Маайорск, ул. Кольцова 7/1;

Курдюмовка, ж/д станция