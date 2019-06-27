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В «ДНР» заявили, что планируют открыть еще один пункт пропуска на линии разграничения. Новости

В «ДНР» заявили, что планируют открыть еще один пункт пропуска на линии разграничения

27.06.19 12:28dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

«ДНР» планирует открыть новый, 5-й контрольно-пропускной пункт у линии разграничения. Об этом сегодня, 27 июня, заявил «зампредседателя правительства» Владимир Пашков, передают местные интернет-ресурсы.

«У нас уже прорабатывалась возможность открытия 5-го контрольно-пропускного пункта», – уверяет Пашков.

Как он утверждает, сейчас ведется разработка проекта данного КПП, рассматриваются несколько вариантов его размещения.

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