В «ДНР» заявили, что планируют открыть еще один пункт пропуска на линии разграничения. Новости

«ДНР» планирует открыть новый, 5-й контрольно-пропускной пункт у линии разграничения. Об этом сегодня, 27 июня, заявил «зампредседателя правительства» Владимир Пашков, передают местные интернет-ресурсы.
«У нас уже прорабатывалась возможность открытия 5-го контрольно-пропускного пункта», – уверяет Пашков.
Как он утверждает, сейчас ведется разработка проекта данного КПП, рассматриваются несколько вариантов его размещения.
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