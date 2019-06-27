В «ДНР» заявили о начале работ по обустройству КПП в Еленовке (Фото). Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области, на контрольно-пропускном пункте «ДНР» «Еленовка» начаты работы по благоустройству. Об этом сегодня, 27 июня, заявил «заместитель председателя правительства ДНР» Владимир Пашков, передают местные интернет-ресурсы.

Как уверяет Пашков, начаты работы на КПП «Еленовка», где хотят увеличить пропускную способность в 5 раз.

Главный инженер строительной организации Иван Малюта утверждает, что на сегодня идет подготовка основания под площадку, земляные работы выполнены на 90-95%, а после реконструкции площадь КПП составит 10 тыс. кв. м. В «ДНР» также обещают обустроить на КПП туалеты, медпункт, благоустроить территорию.

В «республике» также уверяют, что строительные работы запланированы на всех 4-х КПП.

Напомним, о том, что КПП «ДНР» в Еленовке могут закрыть на реконструкцию, ранее сообщали пользователи соцсетей.

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