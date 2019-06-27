Нацполиция и Нацгвардия не уходят из Станицы Луганской, – МВД. Новости

Силы МВД Украины продолжат нести службу на первой линии в районе КПВВ «Станица Луганская». Об этом сегодня, 27 июня, на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.
«Я не знаю деталей переговоров контактной группы по разведению армейских сил в этом районе, но силы МВД Украины – Национальная полиция Украины и Национальная гвардия Украины – никуда оттуда не уходят и будут следить за безопасностью, правопорядком и украинским суверенитетом над этим населенным пунктом», – написал Шевченко.
По его словам, сейчас на первой линии в районе КПВВ будут нести службу полицейские батальона «Луганск-1» совместно с пограничниками.
Напомним, 26 июня, возле Станицы Луганской состоялся первый этап разведения сил и средств. Ранее сообщалось, что разведение сил и средств может занять несколько дней.
Также сообщалось, что в район Станицы Луганской были направлены дополнительные патрули СММ ОБСЕ, которые ведут наблюдение за обстановкой с безопасностью и гуманитарной ситуацией, а также готовы к мониторингу и верификации процесса разведения сил и средств по обе стороны линии соприкосновения.
Читайте также:
- Разведение сил и средств: В Станице Луганской провели оперативное совещание (Фото)
- Стало известно когда и как будут разводить силы и средства у Станицы Луганской
- В районе Станицы Луганской состоялся первый этап разведения сил и средств, – штаб ООС
- Разведение сил и средств у Станицы Луганской: Направлены дополнительные патрули СММ ОБСЕ
- В штабе ООС показали, как проходило разведение сил и средств у Станицы Луганской (Видео)
- Силы ООС вернутся на позиции у Станицы Луганской, если НВФ не отведут войска, – глава РГА
- Разведение сил и средств у Станицы Луганской: Клименко рассказал новые подробности
- Теперь России решать: Волкер отреагировал на разведение сил в Станице Луганской
- Разведение сил: Эксперт предупредил об угрозе эскалации у Станицы Луганской
Комментарии