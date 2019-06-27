Нацполиция и Нацгвардия не уходят из Станицы Луганской, – МВД. Новости

Силы МВД Украины продолжат нести службу на первой линии в районе КПВВ «Станица Луганская». Об этом сегодня, 27 июня, на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

«Я не знаю деталей переговоров контактной группы по разведению армейских сил в этом районе, но силы МВД Украины – Национальная полиция Украины и Национальная гвардия Украины – никуда оттуда не уходят и будут следить за безопасностью, правопорядком и украинским суверенитетом над этим населенным пунктом», – написал Шевченко.

По его словам, сейчас на первой линии в районе КПВВ будут нести службу полицейские батальона «Луганск-1» совместно с пограничниками.

Напомним, 26 июня, возле Станицы Луганской состоялся первый этап разведения сил и средств. Ранее сообщалось, что разведение сил и средств может занять несколько дней.

Также сообщалось, что в район Станицы Луганской были направлены дополнительные патрули СММ ОБСЕ, которые ведут наблюдение за обстановкой с безопасностью и гуманитарной ситуацией, а также готовы к мониторингу и верификации процесса разведения сил и средств по обе стороны линии соприкосновения.

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