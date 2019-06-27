Скрывался 5 лет: На Донетчине задержали бывшего участника НВФ. Новости

В Донецкой области полиция и пограничники задержали бывшего участника незаконных вооруженных формирований (НВФ), который почти 5 лет скрывался в РФ. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что житель Дружковки был остановлен правоохранителями сразу после перехода государственной границы Украины. В 2014 году он нес службу на блокпосту в составе незаконных вооруженных формирований.

Правоохранители выявили мужчину в рейсовом автобусе.

«Установлено, что 25-летний дружковчанин осуществлял незаконные фильтрационные мероприятия на блокпосту на въезде в город Константиновка. В его обязанности входило обследование транспорта, проверка документов и багажа граждан. Поводом для задержания водителей и пассажиров была неместная прописка. По словам мужчины, после трех месяцев службы он понял, что это бандитская группировка и уехал в РФ. Лучшей судьбы не нашел и решил вернуться домой, где планировал избежать уголовной ответственности. О его намерениях стало известно правоохранителям, и он был задержан», – рассказали в полиции.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ч.2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусмотривает от 3 до 8 лет лишения свободы.

«Подозреваемый дает показания в полиции», – отметили в пресс-службе и добавили, что с начала года полиция Донетчины привлекла к ответственности около 100 участников НВФ.